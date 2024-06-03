وفد جنوب السودان بقيادة توت قلواك يزور مواني بشاير1و2للبترول

وصف وزير الطاقة والنفط د.محي الدين نعيم محمد سعيد العلاقات بين السودان و جنوب السودان بالاستراتيجية لاسيما في مجال البترول مؤكداً ان مصالح البلدين في هذا القطاع نعتبرها خطاً أحمر كاشفاً عن توجيهات رئيس مجلس السيادة بالتعاون التام والتنسيق بين البلدين حتى يكتمل العمل في استئناف صادر بترول جنوب السودان.

جاء ذلك لدى لقائه وفد جنوب السودان بقيادة توت قلواك المستشار الأمني للرئيس سلفاكير بميناء بشاير1 للبترول ببورتسودان اليوم.

وأكد الوزير على التعاون بين الطرفين لحلحلة المشاكل الفنية والأمنية وتذليل الصعاب التي تعترض اكتمال عملية استئناف صادر نفط جنوب السودان مبيناً ان الوفد وقف على منصة صادر النفط بميناء بشاير بالبحر الأحمر على الطبيعة واستمع الى شرح وافي من مدير الشركة عن العمليات الفنية والإمكانيات العالمية التي تتمتع بها شركة بترولاينز لخطوط انابيب الخام النفطي “بتكو” مستمعاً الى المعوقات التي تعترض عمل الشركة. ومن جانبه قال توت قلواك لابد من التنسيق التام بين البلدين لحلحلة المشاكل العالقة في مجال النفط حتى ينساب العمل بصورته الطبيعية مؤكداً أن أهداف الزيارة حلحلة المشاكل الأمنية. ومن جانبة أكد المهندس/ محمد صديق مدير عام شركة بترولاينز لخطوط الأنابيب جاهزية الشركة وامكانياتها العالمية لنقل اي برميل نفط ينتج في جنوب السودان الى العالم عبر ميناء بشاير متمنياً استمرار العمل بسلاسة كما كان من قبل كاشفاً عن المعوقات الفنية والامنية التي اعترضت سير العمل. الجدير بالذكر أن الوفد زارامس ميناء بشاير 2 التابع لشركة بابكو في اطار متابعة جنوب السودان لعمليات إعادة الضخ حيث يزور البلاد هذه الايام وفداَ رفيع المستوى من جمهورية جنوب السودان برئاسة توت قلواك مستشار رئيس الجمهورية ووزير النفط وعدد من العاملين في وزارة النفط وشركات النفط بجنوب السودان.

سونا