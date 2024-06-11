شرطة مرور كسلا تنفذ برنامجا توعوية بدار اليتيم

اكد الرائد شرطة فخر الدين مصطفي ممثل مدير مرور كسلا اهتمام قيادة المرور بالولاية بالاطفال فاقدي السند الوافدين لكسلا من الولايات المتأثرة بالحرب بإعتبارهم قيادات للغد ، مبينا أن هذا الاحتفال يأتي برعايه مباشرة من العقيد شرطة بابكر النور إبراهيم مدير مرور كسلا واشراف اللواء شرطه (حقوقي) د. سفيان عبد الوهاب حمد مدير شرطة ولاية كسلا مؤكدا بأن البرنامج يأتي مناصرة للاطفال من خلال تعريف المجتمع بحقوقهم ومعرفتهم لقواعد السلامة المرورية وخروجهم للمجتمع ملمين بأسس السلامه المرورية ، جاء ذلك لدي حضوره فعاليات المهرجان التوعوي للاطفال فاقدي الرعاية بمركز الايواء الاستاذه زكية محمد موسي مديرة مركز الايواء اثنت علي جهود المرور في سلامة انسان الولاية ، مبينة الجهد المبذول في العمل الميداني والواضح لكل سكان الولاية من أجل السلامة المرورية ،كما ناشدة بأن يكون البرنامج واحد من ادوات تعريف الأسر بأهمية كفالة الأسر للاطفال. فرقة براعم جمعية النجاة للتنمية ورعاية الأطفال قدمت فقرات توعوية عبر الفلكلور وكذلك فرقة براعم اطفال إيواء المعاقين قدمت أعمالا توعوية عن أحقية الطفل في السلامه المرورية. منسوبي فرع الاعلام والتوعية المرورية قدموا محاضرة قيمة عن كيفية تحقيق الطفل السلامة المرورية لنفسه ودور أمهات المركز في تعزيزها لدي الأطفال وشرح العلامات الخمس للعصا البيضاء وتم تقديم مسابقة توعوية . المكتب الصحفي لشرطة السودان

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