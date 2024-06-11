وزيرا النقل المصري والسوداني يترأسان اجتماع هيئة وادي النيل

رأس الفريق المهندس كامل الهادي وزير النقل والمواصلات المصرية ونظيره المهندس أبوبكر ابوالقاسم عبدالله وزير النقل السوداني الاجتماع رقم (١٨٢) الجمعية العمومية لمجلس ادارة هيئة وادي النيل للملاحة النهرية بمقر رئاسة الهيئة شارع السادات بمدينة اسوان امس الاثنين بحضور رئيس و اعضاء مجلس الإدارة من الجانبين السوداني والمصري كما شرف الاجتماع السفير عبد القادر عبدالله قنصل عام جمهورية السودان باسوان والمستشار سمير سلامة مستشار وزير النقل المصري.

وأمن الاجتماع تفعيل الشراكة مع شركة ( A3 انترناشونال) (المشغل) لإدارة وتشغيل أصول هيئة وادي النيل للملاحة النهرية على الخط الملاحي بين مينائي السد العالي/ وادي حلفا .

وتم خلال الاجتماع التأكيد على أن الهدف من تطوير الهيئة والتعاون مع القطاع الخاص في إدارة أصول هيئة وادي النيل يتمثل في الحفاظ على الهيئة كنموذج للتكامل بين شعبي وادي النيل ومساعدة الهيئة في تدبير كافة التزاماتها الثابتة والمتغيرة ، وذلك بتحقيق خطة التطوير ورفع كفاءة الوحدات النهرية مما يؤدي إلى زيادة قيمة أصول الهيئة وإمكانية التنافس الحقيقي مع النقل البري وكذلك نقل الخبرات في مجال النقل متعدد الوسائط والتسويق من القطاع الخاص إلى الهيئة وتنمية المهارات البشرية للعمالة وإعادة تأهيلهم الى جانب زيادة حركة التبادل التجاري بين مصر والسودان.

كما اطلع الاجتماع على متابعة تنفيذ قرار مجلس الإدارة السابق وكذلك الأعمال الجارية حول مشروع تطوير وتأهيل ارصفة ميناء وادي حلفا بالسودان وضرورة تطوير منظومة الشحن والتفريغ لمواكبة أعمال تطوير مينائي ( السد العالي / وادي حلفا ) وفقا لسونا.

وأكد وزير النقل المصري خلال الاجتماع ان الحكومة المصرية تدعم بقوة تطوير هيئة وادي النيل خاصة وانها تجسد نموذجاً رائداً للتعاون بين البلدين الشقيقين وأن الشراكة مع إحدى شركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل أصول هيئة وادي النيل على الخط الملاحي أسوان / وادي حلفا يعتبر خطوة هامة للنهوض بالهيئة وتعظيم الاستفادة من هذا القطاع فى نقل البضائع لتخفيف الضغط على شبكة الطرق البرية وتقليل تكلفة النقل و تعزيز التجارة البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين.

كما أكد وزير النقل السوداني أن هيئة وادي النيل تشكل ثمرة التكامل و التعاون المشترك بين الجانبين وأن هذه الهيئة لها أهمية كبيرة في السودان وأن كل ما يساهم في تطوير وتقدم الهيئة لدفع عملية تطويرها وإعادتها إلى سابق عهدها في نقل الأفراد والبضائع بين الجانبين مؤكدا دعم السودان لتطوير انشطة الهيئة لزيادة مواردها .

يذكر ان هيئة وادي النيل للملاحة النهرية هيئة حكومية مصرية سودانية مشتركة تاسست عام ١٩٧٥ بين الجانبين وتعد اجتماع الجمعية العمومية لمجلس الادارة بمقر الهيئة باسوان هي الاولي منذ تأسيس الهيئة .

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