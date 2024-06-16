تجديد حبس المتهمين بخطف مرشد سياحى بمدينة 15 مايو

حبس

جدّد قاضي معارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 4 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة خطف مرشد سياحي وإجباره على إعطائهم مبلغًا ماليًا مقابل إطلاق سراحه في 15 مايو.

بداية الواقعة عندما تمكن قسم 15 مايو من القبض على 4 متهمين وبحوزتهم «توك توك» وسلاح وطلقات نارية.

وتبين قيامهم بخطف مرشد سياحي، بعدما تعرفوا عليه من خلال تطبيقات على «فيسبوك»، واعتدوا عليه بالضرب وأحدثوا به إصابات، وطلبوا منه تحويل مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

جريدة الدستور