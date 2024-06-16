جدّد قاضي معارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 4 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة خطف مرشد سياحي وإجباره على إعطائهم مبلغًا ماليًا مقابل إطلاق سراحه في 15 مايو.
بداية الواقعة عندما تمكن قسم 15 مايو من القبض على 4 متهمين وبحوزتهم «توك توك» وسلاح وطلقات نارية.
وتبين قيامهم بخطف مرشد سياحي، بعدما تعرفوا عليه من خلال تطبيقات على «فيسبوك»، واعتدوا عليه بالضرب وأحدثوا به إصابات، وطلبوا منه تحويل مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.
تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
جريدة الدستور
كانت هذه تفاصيل خبر تجديد حبس المتهمين بخطف مرشد سياحى بمدينة 15 مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.