حسين الأمين يقول إن مالك عقار نقل للرئيس الأوغندي رسالة من البرهان

مالك عقار قال وكيل وزارة الخارجية المكلف حسين الأمين بأن مالك عقار نقل للرئيس الأوغندي رسالة من البرهان تتعلق بتطورات الأوضاع بالسودان وقرار مجلس الأمن الأخير بشأن الفاشر. الجزيرة – السودان

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