القوات المسلحة توضح حقيقة فيديوهات نشرتها خلايا إعلام المليشيا

اوضحت القوات المسلحة أن إعلام المليشيا نشر فيديوهات مبركة يظهر بها جنودا مزعومين يقومون بإعدام أسرى بعد معاملتهم بأسلوب لا يتوافق مع قواعد وأعراف الحرب كما تود القوات المسلحة أن تؤكد أنها لن تنجر إلى نفس المستوى غير الأخلاقي الذي وصلت إليه الميليشيا.

و تورد سونا نص البيان التالي

القيادة العامة للقوات المسلحة بيان صحفي الأحد 23 يونيو 2024 ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مفبركة نشرتها الخلايا الإعلامية لميليشيا دقلو الإرهابية والمتعاونين معها، تظهر جنوداً مزعومين يقومون بإعدام أسرى بعد معاملتهم بأسلوب لا يتوافق مع قواعد وأعراف الحرب.

وتود القوات المسلحة أن توضح أن هذه الممارسات لا يمكن أن تأتي من أفراد القوات المسلحة التي التزمت طوال تاريخها بالقوانين الدولية الإنسانية، على عكس ما كانت تمارسه مليشيا دقلو الإرهابية.

لقد شهد العالم أجمع انتهاكاتهم المنهجية اليومية وهمجيتهم غير المسبوقة في تاريخ الصراعات.

إن إعدام أسرى الحرب في الفولة يوم الجمعة وتدمير محطة بحري الحرارية أمس ما هو إلا أمثلة قليلة على أنماطه الإرهابية المعروفة ضد البلاد والمدنيين.

وتود القوات المسلحة أن تؤكد أنها لن تنجر إلى نفس المستوى غير الأخلاقي الذي وصلت إليه الميليشيا، وستظل ثابتة في التزامها بالقانون الإنساني الدولي.

كما تود القوات المسلحة أن تشير إلى أن هذه الفيديوهات المفبركة التي تنشرها المليشيات والمتعاونين معها بين الحين والآخر لن يصدقها الشعب السوداني الكريم.

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