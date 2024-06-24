كتبت الصحفية السودانية الشهيرة عائشة الماجدي تدوينة عبر حسابها الرسمي على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نصحت الصحفية الفتيات السودانية المقيمات خارج البلاد بالإلتزام بالأخلاق والقيم والسودانية.
وكتبت في تدوينتها: (يا بتنا إنتي في بلد تاني مشيتي عشان ظرف الحرب ودي ظروف معروفة ! لكن ما تمشي القهاوي والكافيهات والأماكن العامة وتقعدي مع أجنبي وتلبسي زيهم ولسانك تعوجي بلغتهم كدا ما حلووو منك).
وتابعت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (عندك حاجة مهمة او ظرف خلي يكون يمشي معاك سوداني إن شاء الله في السماء ذات البروج ما في زول بجيب خبرك لكن أجنبي لالالالالا).
وختمت الماجدي تدوينتها التي حظيت بتفاعل كبير: (حتي كان شتموك في النهاية إنتي قاعدة او طلعتي معاك سوداني و ( السوداني عرضك ) والله “يا بتنا أمشي الضُل”).
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
كانت هذه تفاصيل خبر الصحفية عائشة الماجدي تنصح الفتيات السودانيات بالخارج: (يا بتنا إنتي في بلد تاني ما تمشي الكافيهات والأماكن العامة وتقعدي مع أجنبي وتلبسي زيهم ولسانك تعوجي كدا ما حلو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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