«ليلة وردة» تجمع نجمات الوطن العربي في السعودية..والجمهور يطالب بمشاركة هؤلاء

بمشاركة 4 نجمات تقام «ليلة وردة» في جدة بالمملكة العربية السعودية للفنانة الراحلة وردة الجزائرية مع اقتراب ذكرى ميلادها، التي تحل في 22 يوليو المقبل.

وهذه الليلة ستجمع كل من النجمات أصالة، ونانسي عجرم، وريهام عبدالحكيم، وعبير نعمة.

«جدة ليلة مميزة لعشاق الطرب الأصيل».. هكذا وصف المستشار تركي آل الشيخ الحفل المُقرر إقامته يوم الخميس الموافق 4 يوليو 2024 على مسرح عبادي الجوهر بجدة وسيتم الإعلان عن طرح التذاكر يوم 27 يونيو الجاري.

الليلة التي تجمع أبرز نجمات الوطن العربي بجنسياتهم المختلفة ليغنين أبرز أغنيات الراحلة وردة الجزائرية في ليلة مليئة بالطرب الأصيل تفاعل معها الجمهور بشكل كبير بعد الإعلان عنها على حسابات المستشار تركي آل الشيخ، وحساب «بنش مارك» المنظمة للفعاليات، وتداولوا مقاطع فيديو للفنانة الراحلة تتحدث خلالها عن حبها لأصالة وأنها تنافسها، أيضًا رأى البعض أن الفنانة نانسي عجرم من أفضل من غنوا للراحلة وردة الجزائرية.

من ناحية أخرى روج تركي آل الشيخ، لحفلات نجوم الغناء الذي من المقرر أن يحيوها خلال الفترة المقبلة ضمن حفلات جولة المملكة والفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض، وهم محمد حماقي وتامر حسني وأصالة وأحمد سعد وعمرو دياب ونوال الكويتية وأحلام وغيرهم من النجوم.

المصري اليوم