عمرو دياب يطرح ريمكس مقسوم لأغنية “الطعامة” – فيديو

طرح النجم عمرو دياب، منذ قليل، ريمكس مقسوم لأغنية “الطعامة” عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.
“الطعامة” من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وميكس وماستر أمير محروس.
من ناحية أخرى، يستعد عمرو دياب لإحياء حفل غنائي الليلة، في الساحل الشمالي، بمشاركة الدي جي العالمي آدم بورت.
ومن المقرر أن يقدم عمرو دياب خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة والتي يحبها الجمهور.
وكان عمرو دياب قد أحيا حفلين في موسم عيد الأضحى، الأول في بيروت السبت 15 يونيو، والثاني الثلاثاء 18 يونيو، في أرينا كوكاكولا دبي.
وطرح الهضبة قبل عيد الأضحى مباشرة أغنيتين هما “الطعامة” و”تتحبي” وتصدرتا ترند يوتيوب وترند موقع التواصل الاجتماعي إكس.
جريدة الدستور
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