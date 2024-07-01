والي الشمالية يصدر قرارات بإعفاء وتعيين مديرين تنفيذيين لمحليتي مروي والقولد

أصدر والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله، قرارا باعفاء مديرين تنفيذيين لمحليتي مروي والقولد ونص القرار على إعفاء كل من، الضابط الاداري حسن عابدين مناها، من منصب المدير التنفيذي لمحلية مروي ،واعفاء الضابط الإداري/محجوب محمد سيد أحمد، من منصب المدير التنفيذي لمحلية القولد. واصدر والي الشمالية عابدين عوض الله ،قرارا باعفاء الضابط الإداري/عبد المجيد دهب شاهين ،من منصب رئيس لجنة الاختيار للخدمة العامة بالولاية. كما أصدر والي الشمالية قرارا بتعيين مديرين تنفيذيين لمحليتي مروي والقولد ،ونص القرار على تعيين الضابط الاداري محجوب محمد سيد أحمد، مديرا تنفيذيا لمحلية مروي ،وتعيين الضابط الإداري/عبد المجيد دهب شاهين مديرا تنفيذيا لمحلية القولد. واصدر والي الشمالية قرارا بتعيين الضابط الإداري/حسن عابدين مناها ،رئيسا للجنة الاختيار للخدمة العامة بالولاية. سونا

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