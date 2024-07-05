قال أحمد عبد الله رئيس منظمة مشاد بأن أي محاولة لإخراج المدافعين عن أمن واستقرار الفاشر بخلاف الانتهاء من تمرد القوات المعادية يعتبر تخذيل للمواطنين. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد عبد الله: أي محاولة لإخراج المدافعين عن أمن واستقرار الفاشر بخلاف الانتهاء من تمرد القوات المعادية يعتبر تخذيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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