شاهد بالفيديو.. الفنانة عشة الجبل تغني وتصرخ في حفل خاص: (حواء والدة والعواليق راقدة والطيور تقع على أشكالها)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار سخرية الجمهور والمتابعين بعد مشاركته على نطاق واسع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الفنانة الضجة عشة الجبل, وهي تغني في حفل خاص. ورددت الجبلية خلال الحفل أغنية (الخلقك خلق غيرك) لتخرج عن النص كعادتها في الغناء ببعض العبارات وهي تصرخ: (حواء والدة والعواليق راقدة والطيور تقع على أشكالها). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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