سفير السودان بجاكرتا يشكر أندونيسيا لدعمها ووقوفها مع السودان فى المحنة الانسانية

إلتقى د. ياسر محمد علي، سفير السودان بجاكرتا الاربعاء بالأمين العام لديوان الزكاة الإندونيسي البروفيسور KH. Noor Achmad، بمقر ديوان الزكاة. قدم سعادة السفير شكرحكومة السودان للحكومة الإندونيسية لوقوفها مع الشعب السوداني، من خلال المساعدات التي قدمها الهلال الأحمر الإندونيسي، وديوان الزكاة، مشيراً إلى الزيارة التي قام بها وزير الخارجية المكلف السفير حسين عوض مؤخراً إلى إندونيسيا، والتي سلم خلالها الرئيس الإندونيسي رسالة خطية من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. كما قدم السفير تنويراً عن الأوضاع في السودان،مشيراً الى ما تتعرض له البلاد من مؤمراة كبيرة وغير مسبوقة، والتي خلقت حالة مأساوية من عدم الإستقرار، الذي تسبب في نزوح أعداداً من السودانيين بجانب السيول والفيضانات الأخيرة التى من اثرها فاقمت من المعاناة الإنسانية، وأنه يتطلع إلى مواصلة وقوف الديوان إلى جانب الشعب السوداني. من جانبه عبر الأمين العام لديون الزكاة الاندونيسي تضامنه ووقوفه مع السودان في محنته الحالية، مشيراً إلى أن الديوان سبق وان ساهم في جزء من المساعدات الإنسانية للسودان في أبريل الماضي، وأكد ان الديوان بصدد تقديم مساعدات إنسانية أخرى بصورة عاجلة، وسيتم الترتيب لها بالتنسيق مع البعثة وسفارتهم بالسودان.

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