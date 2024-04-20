تكنولوجيا: ساعة هواوي الجديدة تتشابه بشكل صارخ مع ساعة Apple Watch

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة هواوي هذا الأسبوع عن هاتفها الذكي الرائد الجديد والمثير للاهتمام، ولكن لا يزال هناك ساعة “Watch Fit 3” الجديدة التي يبدو انها نسخة واضحة من ساعة Apple Watch.

تختلف تصميمات الساعات الذكية بشكل كبير بين الشركات المصنعة، خاصة في عالم Wear OS، ولكن من الواضح أن الساعة الذكية القادمة من هواوي تستوحي إلهامها من شركة أبل.

تمت مشاركة صور ساعة Huawei Watch Fit 3 بواسطة Roland Quandt من WinFuture على منصة X قبل إصدار الساعة الذكية. وعلى ما يبدو، تتميز الساعة بشكل مربع مع حواف رفيعة وزوايا مستديرة وزرين على الجانب الأيمن؛ تاج دوار وزر مادي واحد. كما أن لديها شريطًا يتم توصيله بدون العروات التقليدية.

إذا كان هذا يبدو مألوفًا، فذلك لأن هذه هي جميع خصائص تصميم Apple Watch، والصور الفعلية تبدو أقرب إلى تصميم ساعة أبل أيضًا.

ومع ذلك، عندما يتم طرحها لأول مرة، فمن المرجح أن تكون ساعة Huawei Watch Fit 3 عبارة عن هيكل لساعة Apple Watch من حيث إمكانات البرامج (أو حتى ساعة Wear OS حديثة، في هذا الشأن).

تركز مجموعة “Watch Fit” من هواوي على تتبع اللياقة البدنية أكثر من تركيزها على مهام الساعة الذكية.

ليس من الواضح متى سيتم إطلاق Watch Fit 3 لأول مرة، ولكن من المحتمل ألا يتم بيعها رسميًا في السوق الأمريكية.

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