تكنولوجيا: صور حية تؤكد تصميم هاتف vivo iQOO Z9 Turbo

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد vivo غداً مؤتمر لكشف النقاب عن هاتف iQOO Z9 Turbo، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات المصورة الحية تصميم هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي.

حددت شركة vivo يوم 24 من يناير للإعلان عن هاتف Z9 Turbo، ولقد كُشِف عن هذا الإصدار في صور حية مع هاتف iQOO Z9.

وتؤكد الصور الحية على أن هاتف iQOO Z9 يأتي بنفس التصميم المميز لهاتف Z9 Turbo، من جانب أخر أكدت التسريبات على أن Z9 Turbo يأتي برقاقة معالج Snapdragon 8s Gen 3، بينما يعد Z9 أول الإصدارات المميزة برقاقة Snapdragon 7 Gen 3.

أيضاً من المقرر أن يتوفر هاتفي iQOO Z9 وiQOO Z9 Turbo بسعة تخزين 512 جيجا بايت، على أن يتميز Z9 بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، ويدعم مضاعفة الذاكرة إفتراضياً إلى 24 جيجا بايت رام، وينطلق إصدار Z9 Turbo بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام.

ويضم كلا الهاتفين إعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية، مع كاميرة سيلفي في ثقب الشاشة، وبطارية بقدرة 6000 mAh.

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