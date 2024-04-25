تكنولوجيا: مراجعة لهاتف Oppo Reno 11 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أضافت شركة Oppo لسلسلة هواتف Reno هاتف Oppo Reno 11 5G الذي يأتي بتصميم أنيق، وتركيز خاص على آداء الكاميرة مع آداء إستثنائي في لقطات البورتريه.

التصميم

على غرار إصدارات Reno السابقة يأتي هاتف Reno 11 5G بتركيز رئيسي على التصميم، حيث يأتي هذا الإصدار بسماكة 8ملم مع وزن 182 جرام.

كما يتميز الهاتف بتصميم إنسيابي يتضمن إنحناء في الشاشة، وملمس ناعم في الغطاء الخلفي، وتتميز وحدة المراجعة باللون الأخضر المموج وأيضاً تصميم لامع أنيق يقدم تجربة مريحة عند الإمساك بالهاتف لفترة طويلة بفضل التصميم النحيف لهاتف Oppo Reno 11 5G.

ويتوسط الشاشة ثقب لكاميرة السيلفي المميزة بدقة 32 ميجا بيكسل وتدعم إلتقاط صور سيلفي بأعلى مستوى من الوضوح، كما يضم الهاتف كاميرات إحترافية، ويتميز الهاتف بأعلى جودة تصنيع، وتأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

الهاتف يأتي أيضاً بحواف نحيفة في محيط الشاشة، كما تقدم Oppo هذا الإصدار بنظام صوتي يتضمن مكبرات صوتية مزدوجة بنظام ستريو، وأيضاً يأتي هاتف Reno 11 5G بنظام “Ultra Volume” الذي يدعمك في الإستماع لرنين الهاتف أو الموسيقى أو مقاطع الفيديو بوضوح فائق.

كما تقدم Oppo الهاتف بواجهة ColorOS 14 التي تتضمن عدد من مميزات الذكاء الإصطناعي، ويضم الهاتف رقاقة معالج Dimensity 7050، وتتميز وحدة المراجعة بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت.

الشاشة

تدعم Oppo هاتف Reno 11 5G بشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، بدقة 1080 في 2412 بيكسل، بكثافة عرض 394 بيكسل لكل إنش، كما تدعم الشاشة نسبة سطوع 950 nit.

أيضاً تدعم الشاشة تقنية HDR10+، وتتميز الشاشة بطبقة حماية من AGC DT-Star2، وفي التجربة العملية قدمت الشاشة آداء رائع في عرض الوسائط المختلفة وتشغيل الألعاب وأيضاً في التصفح بتجربة سلسة وسريع مع دعم معدل تحديث 120Hz، وتتكامل تجربة المستخدم مع سماعات بنظام ستريو تقدم آداء صوتي مميز.

الكاميرة

تعد الكاميرة نقطة التسويق الأولى في هذا الإصدار، حيث تدعم Oppo هاتف Reno 11 5G بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات F/1.8 بميزة التثبيت البصري، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسات F/2.2 بزوايا عرض فائقة الإتساع 112 درجة، ويأتي المستشعر الثالث بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسات F/2.0 وهي الكاميرة المخصصة للقطات البورترية والتي تضم مستشعر Sony IMX709.

ويعد هاتف Reno 11 5G ملك البورترية بفضل النظام المتكامل بين الكاميرات وتقنية “Ultra Clear” من شركة سوني.

أيضاً تأتي كاميرة telephoto بمستشعر سوني IMX709 بآداء مثالي في إلتقاط صور بأعلى جودة، مع دعم التكبير مرتين في لقطات البورتريه وإزالة التفاصيل الحادة والتركيز على لقطة البورتريه بآداء أفضل، وتؤكد الصور التي إلتقطتها عدسات الكاميرة على هذا الآداء.

كما تدعم الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطار لكل ثانية، أو تسجيل فيديو بجودة FHD أو دقة 1080 بيكسل عند 30 أو 60 إطار لكل ثانية، أيضاً تدعم الكاميرة تسجيل فيديو بجودة عرض HD أو بدقة 720 بيكسل بمعدل 30 أو 60 إطار لكل ثانية.

الكاميرة تدعم أيضاً التسجيل بالحركة البطيئة بجودة FHD أو بدقة 1080 بيكسل بمعدل 120 أو 480 إطار لكل ثانية، وجودة عرض HD بدقة 720 بكسل بمعدل 240 و960 إطار لكل ثانية.

وبالتجربة العملية لآداء الهاتف في تسجيل الفيديو يقدم الهاتف توازن ممتاز بين آداء الكاميرة وإستهلاك البطارية.

الآداء

ينطلق Oppo Reno 11 5G برقاقة Dimensity 7050 التي ترتكز على دقة تصنيع 6 نانومتر ويضم المعالج كرت شاشة Mali-G68 MC4، كما تتميز وحدة المراجعة بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4x، وسعة تخزين 256 جيجا بايت في سعة UFS 2.2.

أيضاً ينطلق الهاتف بواجهة ColorOS 14 التي ترتكز على نظام تشغيل الأندوريد 14، ويقدم الهاتف آداء ممتاز بتجربة إنسيابية وسلسة في تشغيل الألعاب، كما تقدم واجهة المستخدم إختيارات لانهائية لتخصيص التجربة المفضلة للمستخدم بنظام حماية متكامل.

كما يأتي هاتف Reno 11 5G بتقنية الأشعة تحت الحمراء للتحكم في الأجهزة المنزلية، الواجهة تدعم أيضاً نقل النصوص أو الصور بسلاسة من أي تطبيق لموقع أخر في الهاتف بسلاسة.

الشحن والبطارية

يضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67W، كما يدعم الهاتف الشحن العكسي أيضاً.

وتقدم Oppo الهاتف بقدرة على الإستمرار بأفضل آداء بعمر يصل إلى 4 سنوات، كما تدعم تقنية الشحن السريع شحن الهاتف بشكل كامل خلال 45 دقيقة فقط، أيضاً يدعم الهاتف تقنية Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، والبلوتوث 5.3، كما يأتي الهاتف أيضاً بمنفذ USB C.