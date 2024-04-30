تكنولوجيا: رصد هاتف HTC U24 Pro في منصة جوجل بلاي برقاقة Snapdragon 7 Gen 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة HTC لإطلاق إصدار جديد من الهواتف الذكية قريباً في الأسواق، ولقد رصد هاتف HTC U24 Pro بالفعل في الأسواق إستعداداً للإعلان الرسمي.

كشفت أحدث التسريبات التي جاءت من جوجل بلاي عن هاتف HTC U24 Pro المرتقب الذي سجل بنموذج رقم “2QDA100”.

ولقد ظهر الهاتف في التسريبات برقاقة معالج Snapdragon 7 Gen 3، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، كما تتميز الشاشة بدقة عرض 1080 في 2436 بيكسل، وكثافة عرض 480 بيكسل لكل إنش.

أيضاً من المتوقع أن تتميز الشاشة بحجم 6.78 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، على أن ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 14.

وتكشف الصور المسربة من منصة جوجل بلاي على أن الهاتف يتميز بتصميم منحني في الشاشة، كما يتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية، ويأتي الهاتف بمدخل 3.5مم للسماعات، كما يأتي الجزء السفلي بتصميم شبكي للسماعات، مع منفذ USB C.

يذكر أن هاتف HTC U24 Pro ظهر خلال الفترة الماضية في عدد من الجهات تشمل Bluetooth SIG، ومنصة Geekbench إلى جانب منصة جوجل بلاي، مما يؤكد إقتراب موعد الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار.

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