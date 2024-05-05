شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل توقف تشغيل تطبيق بودكاستس اعتبارا من 23 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

جوجل بودكاستس

الدمام - شريف احمد - أبلغت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأمريكية جوجل، مستخدمي تطبيق المدونات الصوتية جوجل بودكاستس، باعتزامها وقف تشغيل هذا التطبيق بحلول منتصف يونيو المقبل.وأوضحت أن أمامهم فرصة حتى هذا الوقت لتصدير قوائم المدونات الصوتية التي يتابعونها إلى أي تطبيق بديل، قبل وقف تشغيل تطبيق جوجل.يذكر أن تطبيق جوجل بودكاستس هو أحد أشهر تطبيقات المدونات الصوتية في العالم، وتم تنزيل أكثر من 500 مليون نسخة منه على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.وفي أواخر العام الماضي أعلنت جوجل اعتزامها حذف التطبيق خلال 2024.وقالت شركة جوجل في رسالة جديدة إلى المستخدمين في الشهر الماضي "بعد 23 يونيو لن يكون في مقدوركم مواصلة الاستماع إلى المدونات على تطبيق جوجل بودكاستس".وتسمح جوجل لمستخدمي التطبيق حاليا بخيار نقل مدوناتهم الصوتية إلى منصة يوتيوب ميوزيك أو تنزيلها كملف بصيغة أو.بي.إم.إل من حساباتهم، ثم يستطيعون بعد ذلك تحميلها إلى أي تطبيق مدونات آخر.