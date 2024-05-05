تكنولوجيا: تفاصيل جديدة حول معالج كوالكوم المرتقب Snapdragon 8 Gen 4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة كوالكوم مؤتمرها القادم في شهر أكتوبر لكشف النقاب عن رقاقة Snapdragon 8 Gen 4، ولقد جاءت أحدث التسريبات بتفاصيل جديدة حول آداء رقاقة كوالكوم القادمة.

أوضحت التسريبات الجديدة التي نشرت على منصة Weibo أن رقاقة Snapdragon 8 Gen 4 ستقدم للمرة الأولى في منتصف شهر أكتوبر في هواتف شاومي Xiaomi 15 وXiaomi 15 Pro.

كما تؤكد التفاصيل التي نشرت عبر “Digital Chat Station” على منصة Weibo أن إعلان كوالكوم التشويقي يلمح أيضاً إلى أن سلسلة Xiaomi 15 ستكون أولى الإصدارات المميزة بمعالج 8 Gen 4، والتي تنطلق في السوق الصيني في البداية.

ولقد أوضحت التسريبات التي جاءت من منصة Geekbench 6 آداء النماذج الأولية من معالج Snapdragon 8 Gen 4، حيث تضم الرقاقة 2 من أنوية الآداء بسرعة تصل إلى 4.0 GHz والتي سجلت 2700 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية وهو آداء مذهل إلا أنه لم يتخطى رقاقة ابل.

وتشير التوقعات إلى أن الرقاقة ستدعم تسجيل آداء أعلى في إختبارات الأنوية المتعددة يصل إلى 10000 نقطة وهو آداء منافس لرقاقة ابل، إلا أن كوالكوم تواجه منافسة أخرى من رقاقة Dimensity 9400 القادمة من MediaTek.

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