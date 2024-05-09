تكنولوجيا: جهاز Galaxy Book4 Edge سيصل هذا الشهر مع معالج Snapdragon X Elite X1E-80-100 القوي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد مرت بضعة أشهر منذ ظهور تفاصيل حول أول حاسب محمول يعمل بنظام Snapdragon X Elite من سامسونج على الإنترنت.

وبعد مرور شهرين، لم تقم شركة كوالكوم بتفصيل العديد من إصدارات Snapdragon X رسميًا فحسب، بل ظهرت تفاصيل العديد من الأمثلة المبكرة عبر الإنترنت.

ونتيجة لذلك، يبدو أن جهاز Galaxy Book4 Edge سيكون واحدًا من العديد من الأجهزة التي تعمل بسلسلة Snapdragon X إلى جانب Surface Laptop 6 و Surface Pro 10 و Inspiron 14 Plus و ThinkPad T14s Gen 6 و Vivobook S 15 OLED و Yoga Slim 7.

وبناءً على الأدلة الحديثة، سيتم الكشف رسميًا على الأقل عن أجهزة Surface Laptop 6 و Surface Pro 10 وVivobook S 15 OLED في وقت لاحق من هذا الشهر.

ووفقًا لـ SamMobile، الأمر نفسه ينطبق على Galaxy Book4 Edge. ولسوء الحظ، لم يقدم الموقع الكثير من المعلومات بخلاف أنه سيتم تقديم الحاسب المحمول “قبل نهاية شهر مايو“.

وينطبق الشيء نفسه على أجهزة Surface Laptop 6 و Surface Pro 10 و Vivobook S 15 OLED، والتي من المتوقع أن تصل في 20 مايو.

ويُزعم أن سامسونج تعتزم بيع Galaxy Book4 Edge مقابل ما يتراوح بين 1700 و 1800 يورو، وهو ما سيوفر المزيد من التنافس مع أحدث جهاز MacBook Pro 14 متوسط ​​المدى.

وبالمناسبة، سينضم Galaxy Book4 Edge إلى Surface Laptop 6 ليحتوي على “X1E-80-100”، وهو أقوى إصدار من Snapdragon X Elite الذي أعلنت عنه شركة كوالكوم حتى الآن.

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