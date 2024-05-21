تكنولوجيا: تحديث Android 15 Beta 2 يزيل الوقت من عرض شرائح صور جوجل في Pixel Stand

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع Android 15 Beta 2، ربما لاحظت اختفاء الوقت من عرض شرائح صور جوجل عندما يتم شحن هاتفك على Pixel Stand.

تبدأ التغييرات عندما تضع هاتفك على Pixel Stand ويتم تنشيط تطبيق صور جوجل. في الجزء السفلي من عرض الشرائح، لم يعد يظهر الوقت وحالة الشحن (النسبة المئوية + المدة حتى اكتمال الشحن).

كل ما تحصل عليه هو اسم الألبوم في الزاوية اليمنى السفلية. بالإضافة إلى ذلك، لم يعد رمز Google Assistant موجودًا على الشاشة التي تعمل دائمًا للوصول بنقرة واحدة، على الرغم من بقاء الكلمة المهمة Hey Google.

إذا انتقلت إلى الإعدادات > العرض > شاشة التوقف، فسيتعطل تطبيق التفضيلات. وبالمثل، على جهاز Pixel Tablet، لم يعد بإمكانك الوصول إلى الإعدادات > وضع المحور > شاشة التوقف لإجراء أي تغييرات. ومع ذلك، يظل خيارك السابق متاحًا.

ومن الداخل، يضيف Android 15 Beta 2 تطبيق/خدمة “Dreams” إلى الهواتف. قدمت جوجل لأول مرة هذا التطبيق لجهاز Pixel Tablet لتشغيل تجربة شاشة التوقف المثبتة.

يحمل هذا الإصدار الجديد من تطبيق Dreams على هواتف Pixel اسم “dreamliner” في إشارة إلى Pixel Stand. ربما تعمل جوجل على دمج كيفية عمل التجربتين المتشابهتين.

وكجزء من هذا التغيير، تم تحديث واجهة المستخدم لتحديد ألبومات صور جوجل ولم تعد تمر عبر المساعد.

نأمل أن تعيد التحديثات المستقبلية تجربة صور جوجل القديمة لأن معرفة الوقت يعد جزءًا أساسيًا من Pixel Stand بالنسبة للبعض.

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