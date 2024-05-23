شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكثر من 3 ملايين يستخدمون الإنترنت الفضائى ستارلينك من سبيس إكس.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت خدمة Starlink من SpaceX تضم الآن أكثر من 3 ملايين عميل على مستوى العالم وفقا لما أعلنته الشركة هذا الأسبوع.

وقالت SpaceX في منشور على وسائل التواصل الاجتماعى : "تربط Starlink أكثر من 3 ملايين شخص بالإنترنت عالي السرعة عبر ما يقرب من 100 دولة ومنطقة والعديد من الأسواق الأخرى ، الاتصال بالإنترنت في أماكن مختلفة حول العالم.

كما نشر Elon Musk الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX رسالة يشكر فيها العملاء ويهنئ فريقه على الوصول إلى 3 ملايين مشترك في 99 دولة:

وقد عملت شركة SpaceX بسرعة لإيصال خدمة Starlink الفضائية عبر الإنترنت إلى هذه المرحلة المتقدمة من العمليات، والهدف الأساسي لـ Starlink هو توفير الاتصال بالإنترنت إلى المواقع غير المخدومة أو المحرومة حول العالم، ولكن العملاء في جميع أنواع الأماكن لديهم الآن القدرة على الاشتراك في الخدمة.

وأرسلت شركة SpaceX أول دفعة مكونة من 60 قمرًا صناعيًا إلى مدار أرضي منخفض في مايو 2019، ولديها اليوم حوالي 6000 من أقمارها الصناعية الصغيرة تدور حول الكوكب.

وسرعان ما مهدت عمليات النشر المبكرة لأقمار Starlink الصناعية الطريق لإطلاق خدمة تجريبية في أكتوبر 2020، وبحلول فبراير من العام التالي، كان لدى الخدمة بالفعل 10000 مستخدم على مستوى العالم قبل أن تنمو بسرعة لتصل إلى مليون مستخدم في ديسمبر 2022 ومليوني عميل ، بعد تسعة أشهر فقط من ذلك.

وتبدأ الخدمة لعملاء Starlink المقيمين بسعر 120 دولارًا شهريًا للبيانات غير المحدودة، بينما تبلغ تكلفة شراء الطبق لمرة واحدة 599 دولارًا.

ويتم استخدام أقمار ستارلينك الصناعية ليس فقط من قبل العملاء من الأفراد والشركات، ولكن أيضًا من قبل شركات الطيران للإنترنت على متن الطائرة وكذلك السفن السياحية حتى يتمكن الركاب من البقاء على اتصال أثناء وجودهم في البحر.

كما تم استخدام هذه التكنولوجيا لمساعدة المناطق المنكوبة على العودة إلى الإنترنت أثناء إصلاح خدمات الإنترنت العادية.

لكن لم يكن الأمر سلسًا بالنسبة لـ Starlink، واشتكى علماء الفلك منذ فترة طويلة من تأثير الأقمار الصناعية على قدرتها على استكشاف الفضاء السحيق بسبب انعكاس ضوء الشمس على الآلات المدارية، بينما طالب المشرعون في وقت سابق من هذا العام بإجابات من ماسك بشأن التقارير التي تفيد بأن القوات الروسية تستخدم تكنولوجيا ستارلينك في أوكرانيا.

ونفت شركة SpaceX بيع أي محطات Starlink إلى روسيا، وهو عمل من شأنه أن ينتهك العقوبات الأمريكية، على الرغم من أنه يعتقد أن البلاد ربما حصلت عليها بوسائل أخرى.