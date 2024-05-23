تكنولوجيا: سامسونج لن تدعم هواتف Galaxy Z Fold6 وZ Flip6 بمعالج Exynos 2400

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر التسريبات في الكشف عن تفاصيل أكثر حول هواتف Galaxy Z Fold6 وZ Flip6 المرتقبة من سامسونج، ولقد أكد تقرير جديد على أن هذه الإصدارات لن تأتي بمعالج Exynos 2400.

تدعم سامسونج الجيل القادم من هواتفها القابلة للطي بمعالج Snapdragon فقط، وهو ما أكد عليه تقرير نشر مؤخراً من The Elec، والذي أشير فيه إلى أن سامسونج لن تقدم نماذج برقاقة Exynos من هواتف Galaxy Z Fold6 وZ Flip6.

ولقد قدمت سامسونج تحسينات في آداء وكفاءة إستهلاك الطاقة في الإصدارات الأخيرة من معالجات Exynos، إلا أن معالجات سامسونج لم تقدم الآداء الأفضل في الماضي مقارنة بمعالجات Snapdragon.

وفي الأجيال الأخيرة من معالجات Exynos إستطاعت سامسونج منافسة معالجات كوالكوم، كما تشير التقارير إلى أن معالج Exynos 2500 القادم سيتفوق على معالج Snapdragon 8 Gen 4 في كفاءة إستهلاك الطاقة.

أيضاً من المقرر أن تقدم سامسونج معالج Exynos 2500 في سلسلة هواتف S25 القادمة، بينما تدعم سامسونج الجيل السادس من هواتفها القابلة للطي بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 فقط.

وتشير التوقعات إلى أن معالج Exynos 2400 الحالي لم يصل إلى المستوى المطلوب ليكون بديل لمعالج كوالكوم بشكل خاص في كفاءة إستهلاك الطاقة، لذا قررت سامسونج الإستمرار في شراكتها مع كوالكوم في الجيل القادم من هواتفها القابلة للطي.

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