تكنولوجيا: ‏Snap تقوم بإحضار عدسات الواقع المعزز الخاصة بها إلى Chrome من خلال ملحق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اعتادت شركة Snap أن يكون لديها تطبيق كاميرا لسطح المكتب يتضمن مجلدات الواقع المعزز، لكنها توقفت عن ذلك في العام الماضي.

والآن، تعمل الشركة على جلب عدسات الواقع المعزز إلى سطح المكتب بطريقة مختلفة؛ عبر ملحق Google Chrome.

يمكن لـ Snapchat Camera لمتصفح Chrome تمكين عدسات الواقع المعزز AR مباشرة على كاميرا الويب الخاصة بك. يمكنك بعد ذلك استخدامها لإجراء مكالمات الفيديو والبث المباشر وتسجيلات الفيديو وما إلى ذلك.

وعلى عكس تطبيق سطح المكتب السابق، ستحتاج إلى تسجيل الدخول باستخدام حساب Snapchat لاستخدام العدسات. ستتمكن أيضًا من استخدام أي عدسات مخصصة تقوم بإنشائها.

سيمنحك إحضار العدسات إلى Chrome قدرًا أكبر من المرونة، لكنها لم تظهر من سطح المكتب بالكامل. بدأت Microsoft Teams في استخدام المرشحات العام الماضي.

لقد كانت عدسات AR متأصلة منذ فترة طويلة في هوية Snapchat. فهي تعتبر إحدى الميزات الرئيسية التي ساعدت التطبيق على التميز إلى جانب نقطة البيع المبكرة للرسائل المرئية سريعة الزوال. لذا، فمن المنطقي أن تستفيد شركة Snap منها في أكبر عدد ممكن من المجالات.

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