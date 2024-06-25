شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أندرويد 15 بيتا 3 يقدم هذا الخطأ المزعج في شاشة القفل لبعض مستخدمي بكسل والان مع تفاصيل الخبر

تسبب تحديث Android 15 Beta 3 في حدوث خطأ مزعج لبعض المستخدمين، مما أثر على كيفية إدارة الإشعارات على شاشة القفل، حيث يبدو أن كل نقرة أو تمريرة على شاشة القفل، باستثناء عناصر التحكم في الوسائط، تؤدي إلى طلب مصادقة PIN.

وهذا يعني أن المستخدمين يتعرضون للمقاطعة باستمرار بسبب الحاجة إلى إلغاء قفل أجهزتهم، حتى عند اتخاذ إجراءات بسيطة مثل رفض الإشعارات أو التفاعل مع تنبيهات البريد الإلكتروني.

تسبب تحديث Android 15 Beta 3 في حدوث خطأ مزعج لبعض المستخدمين، مما أثر على كيفية إدارة الإشعارات على شاشة القفل.

ويبدو أن كل نقرة أو تمريرة على شاشة القفل، باستثناء عناصر التحكم في الوسائط، تؤدي إلى طلب مصادقة PIN، وهذا يعني أن المستخدمين يتعرضون للمقاطعة باستمرار بسبب الحاجة إلى إلغاء قفل أجهزتهم، حتى عند اتخاذ إجراءات بسيطة مثل رفض الإشعارات أو التفاعل مع تنبيهات البريد الإلكتروني.

يبدو أن الخطأ متقطع، حيث يواجهه بعض المستخدمين عدة مرات في اليوم، بينما لا يواجهه الآخرون على الإطلاق، يبدو أن إعادة تشغيل الجهاز تؤدي إلى حل المشكلة مؤقتًا، ولكنها تعود حتماً، بالإضافة إلى ذلك لا يبدو أن ضبط إعدادات المصادقة، مثل تمكين أو تعطيل Face Lock، يحل المشكلة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الخطأ لا يؤثر على جميع مستخدمي تحديث Android 15 Beta 3، ويبدو أنه أكثر انتشارًا على أجهزة معينة، مثل Pixel 8، ومع ذلك فقد وردت تقارير حول هذه المشكلة من مستخدمين مختلفين، مما يشير إلى ذلك إنها ليست حادثة معزولة.

يمثل خطأ شاشة القفل هذا إزعاجًا كبيرًا للمتضررين، لأنه يعطل الوظيفة الأساسية لشاشة القفل: توفير الوصول السريع والسهل إلى إدارة الإشعارات.

ويعتمد العديد من المستخدمين على شاشة القفل لإلقاء نظرة على الإشعارات وتجاهل الإشعارات غير المهمة والتعامل مع التنبيهات العاجلة دون الحاجة إلى إلغاء قفل أجهزتهم بالكامل واحتمال الانحراف عن طريق تطبيقات أو مهام أخرى.

تعتبر هذه الوظيفة مهمة بشكل خاص في المواقف التي قد يكون فيها التحقق السريع من الإشعارات ضروريًا، ولكن قد يكون فتح الهاتف غير مريح أو حتى مستحيلًا، كما هو الحال أثناء الاجتماعات أو أثناء القيادة أو أثناء ارتداء القفازات.