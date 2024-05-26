تكنولوجيا: مايكروسوفت تتوقف عن دعم Windows 10 في هذا الموعد!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت عملاق البرمجيات مايكروسوفت صفحة تحذر المستخدمين فيها من إقتراب موعد إنتهاء دعم إصدار Windows 10 كما أكدت على ضرورة الترقية لإصدار Windows 11 قبل موعد إنتهاء الدعم المحدد.

إتسعت قاعدة مستخدمي نظام Windows 11 في الفترة الأخيرة بشكل كبير، وذلك نتيجة لجهود مايكروسوفت لتحفيز المستخدمين إلى الإنتقال إلى التحديث إلى الإصدار الجديد الذي يتضمن الكثير من المميزات.

بينما تستمر قاعدة كبيرة من المستخدمين حتى الآن في الإعتماد على إصدار Windows 10 الذي يقدم الإستقرار المطلوب في أجهزة الحاسب، هذا إلى جانب إعتياد الكثير من المستخدمين على التجربة المقدمة في هذا الإصدار.

ويبدو أن محاولات مايكروسوفت لم تنجح في تقليص قاعدة مستخدمي نظام Windows 10 بشكل كبير، وذلك رغم الكثير من الإعلانات التي تظهر في النظام لتؤكد على المميزات المقدمة في Windows 11.

وكنتيجة لرفض الكثير من المستخدمين الترقية إلى الإصدار الجديد أطلقت مايكروسوفت صفحة تحذر فيها المستخدمين بشكل مباشر إلى ضرورة الترقية، حيث أكدت مايكروسوفت على إقتراب موعد توقف الشركة عن دعم نظام Windows 10، ولقد حددت الصفحة موعد إنتهاء الدعم في 14 من شهر أكتوبر من عام 2025 المقبل.

ومن المقرر أن تتوقف مايكروسوفت عن دعم مستخدمي Windows 10 بتحديثات برامج الحماية والآمان وإصلاح أخطاء النظام بعد هذا الموعد، كما أوضحت مايكروسوفت أن توقف الدعم لن يؤثر على عمل أجهزة الحاسب.

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