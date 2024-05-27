معرفة نموذج الايفون الخاص بك والبلد المُصنعة له

نموذج الايفون هو عبارة عن مجموعة من الحروف والأرقام التي تقدم لك تفاصيل محددة حول الجهاز الذي تستخدمه، مثل حالة الجهاز وطرازه من حيث نوع المعالج والذاكرة والألوان، وكذلك بلد المنشأ الذي تم فيه تصنيع جهازك، وهو ما نستعرض أهميته بهذا المقال.

هل جميع هواتف ايفون متشابهة؟

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نظرًا لانتشار أجهزة iPhone بجميع أنحاء العالم، وحتى لو كانت الأجهزة من طرازٍ واحد، إلا أن آبل تقوم بتغيير بعض المكونات الداخلية للأجهزة أو البرمجيات حتى تتوافق مع الدولة التي يتم بيع الأجهزة فيها وقوانينها.

لذلك يفضل بعض المستخدمين أن يتوصلوا من خلال نموذج الايفون إلى بلد منشأ جهاز ايفون الخاص بهم، والذي يمكن من خلاله التأكد من عدة معلومات تخص جهازهم، مثل ما يلي:

جودة الهاتف: حيث تختلف جودة التصنيع اعتمادًا على بلد المنشأ.

الضمان: قد تختلف شروط الضمان وسياساته تبعًا لاختلاف البلد التي تم تصنيع الهاتف بها.

الميزات: قد يتم إصدار بعض الميزات لجهاز أيفون مخصصة للبلد التي تم تصنيع الجهاز بها.

التكلفة: يمكن أن تلاحظ اختلاف في تكلفة الهاتف اعتمادًا على بلد المنشأ ما بين الدول ذات تكاليف التصنيع المرتفعة والمنخفضة.

توافق الشبكة: يجب أن تتأكد مسبقًا من أن الجهاز الذي تقوم بشراءه متوافق مع شبكات الهاتف الموجودة في بلدك، فقد لا تعمل بعض نماذج أجهزة iPhone في كل مكان.

أين يتم تصنيع أجهزة iPhone؟

تأتي مكونات أجهزة أيفون من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، وروسيا وأوروبا، فبالرغم من أن البعض يظن بأن جهاز iPhone يتم تصنيعه في الولايات المتحدة بالكامل إلا أن هذا ليس حقيقيًا.

تختص أوروبا بتصنيع بعض المكونات الدقيقة مثل الشرائح الإلكترونية، وتقوم الولايات المتحدة بتصنيع الشاشات بمصانعها، ويتم تصنيع بعض المكونات كالبطاريات في روسيا، كما تُشكل شركة Foxconn التايوانية في الصين عنصرًا هامًا في عملية التصنيع حيث تحتوي على أكبر مصنع يختص بتجميع هواتف الايفون.

ويتم تجميع الأجهزة في الصين تحديدًا نظرًا للقوة العاملة المتوفرة بشكل كبير في الصين، وهو ما يلزمه الأمر لتجميع أجزاء الهواتف الدقيقة بمهارة، كما تتميز بانخفاض تكلفة العمالة مقارنةً بالدول الغربية، ولهذا تلاحظ على معظم أجهزة أيفون جملة “Assembled in China” أي تم تجميعه في الصين.

لذلك يبحث المستخدمون عن رقم نموذج الايفون فستجد من الطبيعي أن تقوم بملاحظة بعض الاختلافات في الأجهزة بناءً على الدولة التي سيتم بيع الهاتف فيها:

قد تختلف بعض الميزات مثل اسم تقنيات معينة، فعلى سبيل المثال قد تجد بعض الأجهزة تستخدم كلمة Wi-Fi وأخرى تستخدم كلمة WLAN وتلك الأخيرة تأتي تبعًا لضوابط الاتصال بالإنترنت في الصين التي تسري على حسب بروتوكول معين.

تدعم بعض الهواتف شريحتي اتصال Dual SIM كدول شرق أسيا بينما لا تدعمها هواتف أخرى وتستخدم شريحة الاتصال eSIM مثل الولايات المتحدة أوروبا ودول الشرق الأوسط.

قد تختلف لغة التعليق الصوتي Siri باختلاف دولة بيع الهاتف.

تختلف شروط الضمان كما ذكرنا بين الدول المختلفة.

لذلك من الضروري لبعض المستخدمين أن يتمكنوا من معرفة بلد المنشأ الخاص بالهاتف الذي يقومون باستخدامه، وهو ما يمكنهم معرفته بسهولة من خلال نموذج الايفون.

طريقة معرفة بلد المنشأ باستخدام نموذج الايفون:

يمكنك من خلال رقم نموذج الايفون التعرف على بلد المنشأ التي كان من المقرر بيع الهاتف فيها من البداية؛ حتى تتمكن من معرفة الفروقات المحتملة التي قد تلاحظها في جهازك، وذلك من خلال الخطوات الآتية:

قم بالدخول إلى إعدادات الهاتف. اضغط على General ثم اضغط على About. ستجد بعدها نموذج الايفون الخاص بك بجانب Model Number.

تابع الجدول بالأسفل يعرض لك الكود الخاص بكل دولة في العالم والنموذج الخاص بها.

الدولة الكود الأرجنتين LE أسبانيا PY أو Y إستونيا EE إستونيا ET إستونيا، لاتفيا EL الأردن، مصر AB أو AE الإمارات AB أو AE البحرين AH البرازيل BR أو BZ البرتغال GP البرتغال PO بلجيكا، فرنسا، لوكسمبورغ، البرتغال NF بلغاريا BG بربادوس، جمهورية الدومينيكان، كولومبيا، كوستاريكا، الإكوادور، السلفادور، غواتيمالا، هندوراس، نيكاراغوا، بنما، بيرو، بورتوريكو LA باراغواي CI باراغواي، تشيلي، أوروغواي LZ بولندا LP بولندا PL أو PM بولندا، فنلندا PK تايلاند TH تايوان TA تركيا TU جمهورية التشيك CZ سلوفاكيا، جمهورية التشيك CS الجبل الأسود، ألبانيا، مقدونيا MM جنوب أفريقيا SO جامايكا ZQ ألمانيا D أو DM النمسا، ألمانيا، هولندا DN الدنمارك ZG الدنمارك، النرويج KN السويد K السويد، الدنمارك، أيسلندا، النرويج QN السعودية AB أو AE الصين CH صربيا SE فرنسا F فرنسا، لوكسمبورغ FB فنلندا FS فنلندا، السويد KS كازاخستان RK كرواتيا CR الكويت AH الكيان الصهيوني HB كندا A أو C أو VC كوريا الجنوبية، الصين KH المجر GH المجر MG المجر وبلغاريا HC المجر، كرواتيا CM المكسيك E المملكة المتحدة BT المملكة المتحدة وايرلندا B أو ZO النمسا ، ليختنشتاين ، سويسرا FD لوكسمبورغ، النمسا، بلجيكا، موناكو، ألمانيا، فرنسا، هولندا، سويسرا ZD الهند IN الولايات المتحدة LL هونغ كونغ وماكاو ZP إندونيسيا ID أيرلندا ER اليابان J أو JP اليونان GB اليونان GR لاتفيا LV لتوانيا LT ماليزيا MY مولدوفا RR روسيا QB أو RP أو RS أو RU