تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن تصميم ساعة Google Pixel Watch 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - جاءت أول ساعة ذكية من شركة جوجل في عام 2022 وكانت ساعة Pixel Watch الأصلية، وتبعتها العام الماضي ساعة Pixel Watch 2 التي تم إطلاقها في شهر أكتوبر.

والآن، حصلنا على المجموعة الأولى من الصور المسربة لساعة Pixel Watch 3 القادمة بفضل 91Mobiles و OnLeaks التي تكشف عن تصميم مطابق للجيلين السابقين من Pixel Watches.

وبحسب التسريب الجديد، ستأتي ساعة Pixel Watch 3 مع شاشة دائرية بحجم 1.2 بوصة، وعنصر تاج رقمي للتحكم في واجهة المستخدم، وبطارية بسعة 307 مللي أمبير.

ونتيجة للبطارية الأكبر حجمًا، يقال إن Watch 3 أكثر سمكًا قليلاً (14 ملم) من Watch 2 التي تأتي بسُمك 12.3 ملم.

تشير الشائعات السابقة أيضًا إلى أن Watch 3 ستأتي بحجمين؛ 41 ملم و 45 ملم.

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