مميزات تحديث iOS 18 والأجهزة الداعمة للتحديث الجديد

كان مؤتمر شركة آبل WWDC ملئ بالمفاجئات التي أبهرت العالم، حيث أعلنت الشركة عن عدة تحديثات رائعة من ضمنها تحديث نظام التشغيل iOS 18، النظام الجديد يمنح تحكم اكثر في الهواتف عن طريق زيادة خيارات التخصيص، في هذا المقال سنتعرف سويًا علي أبرز ما تم الإعلان عنه في المؤتمر وكيفية استخدام الخصائص الجديدة لنظام التشغيل iOS 18.

توفر التحديثات الجديدة في iOS 18 زيادة التخصيص لهواتف الآيفون أكثر من أي وقت مضي، وكذلك تهدف الي زيادة التواصل مع العائلة والأصدقاء واسترجاع ذكرياتك المفضلة، ومع Apple Intelligence يصبح كل شيء تقوم به أكثر سعادة وسحرًا، في هواتف iPhone 15 Pro and iPhone 15 Pro Max تم تقديم تحديث Apple Intelligence الذي سيحدث نقلة نوعية في هواتف الآيفون، حيث تم توفير ادوات جديدة لمساعدتك علي الكتابة وتلخيص المقالات الطويلة، وإمكانية التعديل علي صورك لتظهر بأي شكل تريده، وتم كذلك تطوير Siri لتصبح أكثر تفهمًا واستجابة للأوامر الصوتية.

التخصيص مع iOS 18 أصبح أفضل من أي وقت مضي

الوصول سريعاً لـ :

الان أًصبح بإمكانك اعادة ترتيب تطبيقاتك والإضافات علي شاشة هاتفك الرئيسية بكل سهولة وبتخصيص افضل من السابق، حيث ستتمكن من وضع أيقونات التطبيقات وترتيبها في أي مكان تريده سواء كنت تريد وضعها في الجزء السفلي لتصل إليها بسرعة أو وضعها جانبيًا لتحديد إطار لتري خلفيتك المفضلة بوضوح، كذلك يمكنك منح كل صفحة من صفحات الشاشة الرئيسية تخطيطًا فريدًا يناسب ذوقك.

شكل جديد لأيقونات التطبيقات

تظهر أيقونات التطبيقات والاضافات بمظهر أكثر أناقة مع الوضع الداكن الجديد، حيث يمكنك تلوينها بأي لون تختاره، أو دع iOS 18 يقترح عليك لونًا يتطابق مع خلفية شاشتك، يمكنك أيضًا جعل التطبيقات والاضافات تظهر بحجم أكبر.

إمكانية إقفال التطبيقات لزيادة الأمان

أصبح هناك أيضًا طريقتان جديدتان في نظام iOS 18 لحماية التطبيقات الحساسة والمعلومات الموجودة داخلها عندما يستخدم الآخرون جهازك، حيث أصبح بإمكانك أقفال التطبيق ليطلب Face ID أو Touch ID أو رمز المرور للوصول إليه، لن تظهر معلومات التطبيق في أماكن أخرى عبر النظام، بما في ذلك البحث والإشعارات، حتى لا يرى الآخرون المعلومات الحساسة عن غير قصد، وبنفس السهولة يمكنك إخفاء التطبيق لنقله إلى مجلد التطبيقات المخفية الذي يكون مقفلاً.

تحديث كبير لمركز التحكم

يتميز مركز التحكم لنظام iOS 18 المعاد تصميمه بمجموعات جديدة من عناصر التحكم، والتي يمكنك الوصول إليها بشكل أكثر سلاسة من خلال سحبة واحدة مستمرة للأسفل على الشاشة الرئيسية، وتم اضافة المزيد من عناصر التحكم من معرض عناصر التحكم، الذي يعرض جميع خياراتك في مكان واحد، بما في ذلك عناصر التحكم الجديدة من تطبيقاتك المفضلة، يمكنك كذلك ترتيب وتغيير حجم عناصر التحكم الخاصة بك و تخصيص كيفية ترتيب عناصر التحكم، قم بتغيير حجمها، أو أنشئ مجموعاتك الخاصة من عناصر التحكم بحيث تكون دائمًا على بعد سحبة واحدة.

يمكن كذلك استبدال عناصر التحكم في الجزء السفلي من شاشة القفل بشيء آخر مثل تدوين ملاحظة عندما تأتيك فكرة أو التقاط لحظة بسرعة لمشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكنك حتى استخدام زر الإجراءات في iPhone 15 Pro للوصول إلى هذه العناصر الجديدة بنظام iOS 18.

تحديث هائل لتطبيق الصور

التحديث الجديد لنظام iOS 18 لتطبيق الصور يحافظ على تنظيم مكتبتك ويجعل من السهل جداً العثور على الصور بسرعة أكثر من قبل، مظهره الجميل والمألوف يضع كل ما تريده في متناول يدك، بحيث تقضي وقتاً أقل في البحث ووقتاً أطول في الاستمتاع بذكرياتك وذكريات أحبابك.

تصفح بسهولة حسب المواضيع المفيدة يقوم “المجموعات” بتنظيم مكتبتك تلقائيًا حسب مواضيع مثل الأيام الأخيرة، الرحلات، الأشخاص والحيوانات الأليفة، وتوفر “المجموعات المثبتة” وصولاً سريعًا إلى المجموعات أو الألبومات الأكثر أهمية بالنسبة لك.

مساحة جديدة لأفضل لحظاتك اسحب إلى اليمين من الشبكة للوصول إلى “السلايدر” الجديد، الذي يعرض أفضل محتواك في عرض جميل يشبه الملصقات، ويعرض مجموعة جديدة من الصور كل يوم لمفاجأة ممتعة.

تحديثات رائعة للرسائل

تم توفير طرق جديدة كلياً للتلاعب بالنصوص مع نظام iOS 18 فبالإضافة إلى الخط العريض والمائل والتسطير والشطب، يمكنك تطبيق تأثيرات مرحة ومتحركة على أي حرف أو كلمة أو عبارة أو رمز تعبيري في iMessage يتم اقتراح العديد منها تلقائيًا أثناء الكتابة.

سواء كنت تريد التأكيد على خبر مهم، أو إضفاء الحيوية على رموزك التعبيرية، أو كنت مذهولًا فإن تأثيرات النصوص تمنحك طرقًا جديدة لتضخيم رسائلك بصريًا، بعض الكلمات والعبارات تعرض تلقائيًا اقتراحات لتغيير شكلها، ويمكنك أيضًا إضافة واحد من العديد من التأثيرات الجديدة إلى أي نص.

التعبير عن نفسك بطرق أكثر من أي وقت مضى، فالآن يمكنك إرسال رد سريع باستخدام أي رمز تعبيري أو ملصق، بما في ذلك الملصقات الحية المصنوعة من صورك الخاصة والملصقات من حزم الملصقات المفضلة لديك، يمكنك الوصول بسرعة إلى تلك التي تستخدمها أنت وأصدقاؤك بشكل متكرر بمجرد سحبة واحدة فقط.

من أكثر التحديثات لنظام iOS 18 التي كانت مفاجأة للجميع بخصوص الرسائل هي إمكانية إرسال واستقبال الرسائل دون الحاجة للأنترنت، بفضل قدرات الاتصال عبر الأقمار الصناعية في iPhone 14 أو الأحدث، يمكنك البقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة عبر iMessage أو الرسائل النصية حتى بدون خدمة خلوية أو واي فاي، عند مراسلة الأشخاص على iMessage، ستكون قادرًا أيضًا على استخدام الميزات الرئيسية مثل إرسال واستقبال الرسائل، والرموز التعبيرية، وردود الفعل السريعة، وجميع رسائل iMessage المرسلة عبر الأقمار الصناعية مشفرة من الطرف إلى الطرف.

من الخصائص الرائعة التي تم اضافتها جدولة رسالة باستخدام “إرسال لاحقًا” سواء كانت الساعة متأخرة في الليل أو كانت الرسالة مهمة جدًا وتريد إرسالها في وقت محدد، يمكنك الآن جدولة في وقت معين حتي لا تنسي.

تصنيف رسائل الإيميل

تنظيم رسائل البريد الإلكتروني علي الهاتف سيساعدك على البقاء على اطلاع على كل حساباتك، تتضمن الفئة الرئيسية الرسائل الأكثر أهمية بالنسبة لك مثل تلك الرسائل من الأشخاص الذين تعرفهم والرسائل التي تحتوي على معلومات حساسة في الوقت الراهن، وسيتم تنظيم بقية رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك في فئات جديدة مثل المعاملات للإيصالات وتأكيدات الطلبات والعروض الترويجية للرسائل التسويقية، والتحديثات للنشرات الإخبارية وغيرهم من التصنيفات الأخرى، مما يجعلها نقلة نوعية ل iOS 18 في تصفح الإيميل.

ستتمكن من الذهاب مباشرة إلى ما يهمك أكثر حيث تساعدك الفئة الرئيسية على التركيز على ما يهمك مثل الرسائل الحساسة للوقت والرسائل الإلكترونية من الأصدقاء، والعائلة، والزملاء، وكذلك عرض مقتطفات من الرسائل مثل الإيصالات ورسائل التسويق والنشرات الإخبارية مجمعة حسب المرسل.

تطوير متصفح سفاري

التصفح علي الانترنت مع نظام iOS 18 أصبح أفضل بكثير، حيث سيكتشف متصفح سفاري المعلومات ذات الصلة على الصفحة تلقائياً وسيبرزها أثناء تصفحك، ستعرض النقاط المميزة معلومات مفيدة مثل الاتجاهات والروابط السريعة لمعرفة المزيد عن الأشخاص والموسيقى والأفلام والبرامج التلفزيونية، تم توفير قارئ أذكى ومصمم بشكل جديد مع فهرس المحتويات وملخص عالي المستوى لتحصل على فكرة عامة عن المقال قبل الضغط علي الرابط.

تطبيق كلمات المرور

ستصبح كل بيانات الاعتماد الخاصة بك في مكان واحد مع iOS 18، من كلمات المرور إلى التحقق من الهوية والتنبيهات الأمنية ستجد كل ذلك مخزنًا بشكل آمن في تطبيق كلمات المرور، هذا التطبيق مؤمن بطريقة تشفير end to end ومزامنة سلسة، يقوم تطبيق كلمات المرور بتخزين جميع بيانات الاعتماد الخاصة بك بأمان. يتيح لك فرز وتصفية الحسابات حسب تاريخ الإنشاء الأخير، أو نوع بيانات الاعتماد، أو ما إذا كان الحساب في مجموعة مشتركة، للعثور بسرعة على الحسابات التي تبحث عنها.

يمكنك الوصول إلى تطبيق كلمات المرور على مختلف الأجهزة iPhone، iPad، Mac، و Apple Vision Pro، وعلى نظام Windows باستخدام تطبيق iCloud for Windows، تتم مزامنة كلمات المرور بشكل آمن عبر أجهزتك، وإذا كنت تستخدم AutoFill، ستتم إضافة كلمات المرور تلقائيًا إلى تطبيق كلمات المرور.

خرائط طوبوغرافية وشبكات مسارات

iOS 18 الآن يضم تحديث لتطبيق Maps خرائط طوبوغرافية مع شبكات مسارات مفصلة ورحلات للمشي، بما في ذلك جميع الحدائق الوطنية في الولايات المتحدة الـ 63، ويمكنك حفظ الخرائط على جهازك للوصول إليها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت مع إرشادات صوتية، أو حتي إنشاء رحلات مشي خاصة بك.

حفظ رحلات مشي للوصول بدون اتصال بالإنترنت

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الطرق المشي الخاصة ورحلات المشي

قم بإنشاء وحفظ طرق مشي ورحلات مشي مخصصة ببضع نقرات فقط. اختر خيارات طرق مختلفة، بما في ذلك “احد الاتجاهين”، “ذهاب وإياب”، أو حلقة.

تحسين الأداء للألعاب

يقلل وضع الألعاب في iOS 18 من الأنشطة الخلفية للحفاظ على معدلات إطار عالية بشكل متواصل لساعات طويلة من اللعب المتواصل وبجودة عالية، كذلك أصبح زمن الاستجابة أفضل لسماعات AirPods وتم جعل الاستجابة الصوتية للسماعات أسرع بكثير عن ذي قبل، مما يجعل وحدات التحكم اللاسلكية أكثر استجابة.

وضع اللعب كذلك يحسن استجابة اللعبة من خلال تضاعف معدل استطلاع البلوتوث مع وحدات التحكم اللاسلكية، مما يمنحك تغيير رائع ستشعر به على الفور، كما يقلل من التأخير الصوتي عند استخدام سماعات AirPods، والصوت المكاني المخصص يمكن مطوري الألعاب من إنشاء مسرح صوتي غامر، يضع اللاعبين في وسط الحدث كما لم يحدث من قبل.

الدفع الإلكتروني بسهولة

سواء كنت تريد شراء شيء أو تسديد فاتورة العشاء لشخص ما، الضغط للدفع Tap to Cash يجعل عمليات الدفع المباشرة سريعة وسهلة دون الحاجة إلى مشاركة أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني نهائيًا، كل ما عليك فعله هو القيام بالتحقق باستخدام Face ID، Touch ID، أو رمز المرور، ثم قم بتقريب أجهزتك لإرسال Apple Cash.

يمكنك كذلك الدفع عن طريق المكافئات أو عن طريق نظام الأقساط، يمكنك عرض رصيد مكافآتك أو نقاطك في محفظتك واستبدال النقاط باستخدام Apple Pay عبر الإنترنت وفي التطبيقات، يمكنك أيضًا الوصول بسهولة إلى خيارات تمويل الأقساط من بنكك.

تم تصميم تذاكر الفعاليات بشكل جديد لتقديم ميزات جديدة، بما في ذلك دليل الفعالية الذي يجمع معلومات مفيدة حول المكان مع توصيات من تطبيقات Apple.

Airpods تفاعلية

مع تفاعلات Siri على سماعات AirPods Pro (الجيل الثاني)، ستتمكن من مجرد الإيماء برأسك للأمر نعم أو هزه برفق للإجابة ب لا على Siri، لذا إذا كنت في الحافلة في طريقك إلى العمل أو في المنزل والطفل نائم، يمكنك الاحتفاظ بعمل Siri في الخلفية دون الحاجة إلى التحدث بصوت عال لإعطائها الأوامر.

من أهم مميزات تحديث iOS 18 هي عزل الصوت عن طريق سماعات AirPods Pro حيث يصبح الصوت واضحًا تمامًا في المكالمات، حتى في ظروف الرياح العاتية أو المناطق ذات الضجيج الخلفي العالي، من خلال تقنية الصوت الحسابي المتقدمة، كذلك تجربة الصوت للأغاني والموسيقي والأفلام تجعلك تشعر وكأنك في قلب الأحداث في أفلامك وألعابك المفضلة.

يستخدم مطورو الألعاب بالفعل واجهة برمجة التطبيقات الجديدة لجلب هذه التجربة إلى الألعاب مع التصميم الصوتي المتقدم مثل لعبة Need for Speed التي ستصدر هذا الخريف، بالإضافة إلى ذلك هناك تحسينات جودة الصوت للدردشة داخل اللعبة والبث المباشر تقدم صوتًا بدقة 16 بت وتردد 48 كيلو هرتز، وسماعات AirPods Pro الآن في نظام iOS 18 توفر أفضل تجاوب لاسلكي للصوت على الإطلاق لألعاب الهاتف، مما يمنحك ميزة إضافية.

كتابة اليوميات لتحقيق الأهداف

تطبيق Journal في نظام iOS 18 سيمكنك من الكتابة اليومية للعناية بالصحة النفسية، و لتسجيل حالتك العقلية في تطبيق اليومية، يمكنك أيضًا إضافة الوقت الذي قضيته في الكتابة كدقائق صحية تلقائية في تطبيق الصحة.

تتبع الأهداف باستخدام عرض النظرة الشاملة وعرض مسلسل كتاباتك وتقويم يظهر الإدخالات الحالية، وإحصائيات أخرى ممتعة للبقاء على اتصال بأهدافك المستقبلية في الكتابة اليومية.

طريقة جديدة لتشاهد Apple tv

اختر “الرؤية” في تطبيق Apple TV للتعرف على المزيد عن الممثلين والموسيقى أثناء عرضها على الشاشة، ستكون “الرؤية” متاحة أيضًا عند استخدام iPhone كجهاز تحكم عن بُعد لـ Apple TV 4K، مما يجعلها مثالية عند مشاهدتك مع الآخرين.

تحسين الحوار يساعدك على سماع ما يتم قوله على الشاشة بشكل أفضل، خاصةً عندما يكون هناك تأثيرات صوتية عالية أو موسيقى، أصبح متاحًا الآن على الطرازات الحديثة من iPhone و iPad عند التشغيل من خلال السماعات المدمجة، والسماعات السلكية، وسماعات AirPods، أو السماعات والسماعات اللاسلكية الأخرى المتصلة بتقنية البلوتوث.

يعتمد تحسين الحوار على تعلم الآلة والصوت الحسابي لتقديم وضوح صوتي مذهل عن طريق كشف الكلام عبر قنوات الصوت، لذا الآن حتى الهمسات تسمع بوضوح أكثر في وسط الموسيقى والأصوات الخلفية لأفلامك وبرامجك المفضلة، وتعتبر هذه الميزة من أفضل خصائص iOS 18.

دعم روبوت المكنسة الكهربائية

التطبيق المنزلي في نظام iOS 18 الآن يدعم الوظائف الأساسية لمكانس الروبوت، مثل التحكم في الطاقة، ووضع التنظيف، وحالة التفريغ والشحن، يمكنها أيضًا المشاركة في العمليات الذاتية والاستجابة لطلبات Siri، لذا يمكنك إضافتها إلى روتين التنظيف الخاصة بك، أو أخبار Siri بتنظيف بعض البقع في غرفة المعيشة.

يمكنك كذلك عرض استخدام الكهرباء في منزلك، حيث يمكنك الوصول بسهولة وفهم استخدام الكهرباء في منزلك مباشرةً من تطبيق المنزل، يمكن لعملاء شركة Pacific Gas and Electric Company المؤهلين الاتصال بحساب الخدمات العامة الخاص بهم لعرض استخدام الكهرباء ومعلومات خطة الأسعار الخاصة بهم.

الأمان والخصوصية بشكل أفضل

ستتمكن في نظام iOS 18 من التحكم في كيفية مشاركة جهات الاتصال مع التطبيقات الأخرى، ستقرر أي جهات الاتصال ترغب في مشاركتها مع تطبيق معين، بدلاً من منحه وصولًا إلى جميع جهات اتصالك، أو قم بمنح التطبيق وصولًا فقط إلى تلك الجهات التي تتواصل معها وتتصل بها بشكل متكرر، قائمة إعدادات الخصوصية والأمان المحسنة تجعل من السهل إدارة كمية المعلومات التي تشاركها مع التطبيقات، كذلك تم تحسين خصوصية البلوتوث بشكل كبير حيث سيكون بمقدور مطوري التطبيقات تقديم طريقة جديدة وبديهية لربط الملحقات مع حماية معلومات أجهزة البلوتوث القريبة منك.

هناك المزيد من خصائص نظام iOS 18

لم يقتصر الأمر في المؤتمر علي كل تلك التحديثات الخاصة بنظام iOS 18 التي ذكرناها بالأعلى، بل تم الإعلان عن المزيد من التحديثات الرائعة أيضًا مثل:

الوصولية (accessibility): أصبح يمكن التحكم في iPhone فقط باستخدام العيون مع iOS 18 ، وتزامن التأثيرات اللمسية للموسيقى يتزامن محرك الاهتزاز Taptic Engine في iPhone مع إيقاع الأغاني حتى يتمكن الأشخاص ضعاف السمع من الاستمتاع ب Apple Music، وتساعد الاختصارات الصوتية الأشخاص الذين يعانون من صعوبة في النطق غير الاعتيادية على تسجيل الأصوات التي تفجر إجراءات محددة على iPhone.

الآلة الحاسبة: تم تسهيل الوصول إلي الألة الحاسبة وكذلك اضاف خصائص جديدة مثل تحويل الوحدات.

التقويم: تصميم جديد لعرض الشهر يجعل من السهل الحصول على نظرة عامة على شهرك القادم، ويمكنك إنشاء وعرض وتحرير واستكمال تذكيراتك من تطبيق التذكيرات مباشرة في التقويم.

مشاركة العرض: يمكنك مشاركة ما تقوم به علي هاتفك مع الأخرين عن طريق عرضه علي شاشتهم

Apple Fitness+: تصميم جديد يتيح لك الانتقال مباشرة إلى مجموعة مخصصة من التمارين أو التأمل.

الفيديو المباشر لحالات الطوارئ: شارك بث فيديو تدفقي ووسائط مسجلة أثناء المكالمات الطارئة، خلال المكالمة سيقوم موظفو الإسعاف المشاركون بإرسال طلب لمشاركة الفيديو المباشر أو الصور عبر اتصال آمن، مما يجعل الحصول على المساعدة التي تحتاج إليها أسرع وأسهل.

الأجهزة الداعمة لتحديث iOS 18

iPhone 15 / iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max

iPhone 14 / iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max

iPhone 13 / iPhone 13 Mini

iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max

iPhone 12 / iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max

iPhone XS / iPhone XS Max

iPhone XR

بداية من الجيل الثاني من iPhone SE

كان مؤتمر WWDC 2024 مليئًا بالمفاجئات الرائعة التي أبهرت الجميع ليس فقط في الخصائص الرائعة المضافة لنظام التشغيل iOS 18 بل لان عدد هذه الخصائص كبير للغاية وتم الإعلان عنها في وقت واحد، فكما عودتنا شركة آبل دائمًا بريادتها في المجال التكنولوجي ها هي تدخل مرحلة جديدة.