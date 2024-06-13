علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: Oppo تحدد 18 من يونيو لإطلاق هواتف Oppo Reno12 وReno12 Pro في الأسواق العالمية

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة Oppo يوم 18 من شهر يونيو الجاري لإطلاق هواتف Oppo Reno12 وReno12 Pro للأسواق العالمية.

كانت شركة Oppo قد أطلقت سلسلة هواتف Reno12 في السوق الصيني خلال الشهر الماضي، والآن تستعد العملاق الصيني لإطلاق هذه الإصدارات في الأسواق العالمية.

ولقد سلطت Oppo في إعلانها التشويقي الضوء على مميزات الذكاء الإصطناعي في السلسلة القادمة والتي تتضمن AI Portrait وAI LinkBoost، كما أكدت Oppo على خططها لدفع مزيد من مميزات الذكاء الإصطناعي لاحقاً.

ومن المقرر أن تقدم Oppo هواتف Reno12 في السوق الأوروبي في البداية، ومن ثم تتوفر الهواتف في الأسواق الأخرى.

أيضاً من المتوقع أن يتخلل الحدث إعلان Oppo عن منتجات جديدة تتضمن سوارات أو ساعات ذكية، إلى جانب سماعات لاسلكية، أيضاً من المقرر أن يتوفر إصدار Pro في السوق الأوروبي بسعر يبدأ من 600 يورو.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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