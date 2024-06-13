تكنولوجيا: تقرير يشير إلى ازدهار إيرادات OpenAI

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لتقرير نُشر يوم الأربعاء عبر The Information، فإن شركة OpenAI ضاعفت إيراداتها السنوية، وهو مقياس لإيرادات الشهر السابق مضروبًا في 12، كما أوضح المنشور بشكل مفيد في الأشهر الستة الماضية.

وبحسب ما ورد قال الرئيس التنفيذي سام ألتمان للموظفين إن الإيرادات السنوية لشركة OpenAI بلغت 3.4 مليار دولار، وهذا ارتفاع من 1.6 مليار دولار في نهاية العام الماضي، ومليار دولار في العام الماضي.

جاءت معظم هذه الإيرادات من إصدار الاشتراك في ChatGPT، والذي يوفر حدودًا أعلى للمراسلة للأشخاص الذين يدفعون ما لا يقل عن 20 دولارًا شهريًا، وكذلك من المطورين الذين يدفعون للشركة مقابل استخدام نماذج اللغات الكبيرة للشركة في تطبيقاتهم وخدماتهم الخاصة.

ويأتي حوالي 200 مليون دولار على أساس سنوي من مايكروسوفت، التي تمنح OpenAI جزءًا من مبيعات نماذج اللغات الكبيرة من OpenAI للعملاء الذين يستخدمون Azure، منصة الحوسبة السحابية من مايكروسوفت والتي تستهدف الشركات.

والجدير بالذكر أن متحدث باسم OpenAI أخبر The Information أن البيانات المالية كانت “غير دقيقة” لكنه لم يوضح التفاصيل التي اعترض عليها.

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