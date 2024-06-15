شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: LinkedIn تستعين بالذكاء الاصطناعى لمساعدتك فى إيجاد الوظيفة المثالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت تقارير تفيد بأن LinkedIn تعمل على ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين في البحث عن وظيفة، حيث أعلنت منصة البحث عن الوظائف الشهيرة، في منشور مدونة عن ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين في البحث عن فرص جديدة.

ومع ذلك، هناك كمية مشكلة، حيث إن هذه الميزات متاحة فقط لمستخدمي LinkedIn Premium وستكون متاحة مبدئيًا باللغة الإنجليزية في جميع أنحاء العالم.

وتتيح إحدى الأدوات الجديدة للمستخدمين البحث عن وظائف على LinkedIn عن طريق إدخال مطالبة باللغة الطبيعية، فعلى سبيل المثال، كما أوضح تومر كوهين، كبير مسئولي المنتجات في LinkedIn، في منشور المدونة، قد يكتب المستخدم: "ابحث عن وظيفة تسويق عن بعد في ديترويت تدفع ما لا يقل عن 110.000 دولار"، ويمكن أن يكون هذا النهج وسيلة فعالة للغاية لاكتشاف فرص العمل إذا كانت نتائج البحث دقيقة.

تقدم LinkedIn أيضًا ميزة لتحسين السيرة الذاتية ورسائل التقديم، يمكن للمستخدمين تحميل سيرتهم الذاتية وتلقي تعليقات فورية من خلال اقتراحات مخصصة مصممة خصيصًا لإعلانات وظائف محددة، مما يساعد طلباتهم على التميز أمام مديري التوظيف، بالإضافة إلى ذلك، يقدم LinkedIn توصيات مخصصة لخطابات التقديم، مما يؤدي إلى تبسيط عملية التقدم للوظيفة وتوفير الوقت الثمين.

كما تعمل المنصة أيضًا على توسيع مواردها التعليمية لدعم المهنيين في التكيف مع سوق العمل المتطور، أعلن منشور المدونة أن LinkedIn يضيف الآن حوالي 60 دورة تدريبية جديدة كل أسبوع، بما في ذلك أكثر من 800 دورة تركز على الذكاء الاصطناعي.

ويتضمن ذلك دورات مجانية لمدة شهر حول موضوعات مثل الذكاء الاصطناعي والمهارات المتقدمة في التعلم العميق، مما يساعد المستخدمين على البقاء على صلة بالموضوع والقدرة على المنافسة.

وتعتمد هذه الوظائف الجديدة على ميزات الذكاء الاصطناعي المتميزة الأخرى التي بدأ LinkedIn اختبارها في أواخر العام الماضي، مثل القدرة على تلخيص المنشورات من موجز LinkedIn الخاص بالمستخدم.

إلى جانب البحث عن الوظائف، تقوم LinkedIn بتجربة شخصيات الذكاء الاصطناعي التي يمكن للمستخدمين التفاعل معها للحصول على رؤى حول موضوعات الأعمال المختلفة، يقدم هؤلاء الأشخاص، الذين تم تدريبهم على يد خبراء، استجابات مخصصة بناءً على احتياجات المستخدم الفريدة، ومن بين الخبراء المميزين أليسيا ريس، وأنيل جوبتا، والدكتورة جيما لي روبرتس، وليزا جيتس.

علاوة على ذلك، تحاول LinkedIn تعزيز قدرات البحث لديها باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، على الرغم من ندرة التفاصيل حول هذه التحسينات.

ووفقًا لمنشور المدونة، فإن وظيفة البحث الجديدة ستجعل كل تفاعل بحث أكثر ذكاءً، سواء كان المستخدمون يبحثون عن أفراد، أو يستكشفون فرص العمل، أو يقومون بالتواصل، أو يبحثون عن المعرفة، ومن المتوقع أن يتم طرح تحسينات البحث المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في الأسابيع المقبلة.