شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "دوس على الموزة".. لعبة بسيطة تتصدر قائمة الأكثر لعبًا على Steam والان مع تفاصيل الخبر

هناك لعبة جديدة تظهر في قوائم Steam الأكثر لعبًا، وهي ليست لعبة Battle Royale جديدة أو لعبة Call of Duty إنها لعبة ضغط مجانية حيث كل ما عليك فعله هو الضغط فوق رسم توضيحي لموزة.

في وقت كتابة هذه السطور، كان لدى Banana حوالي 434000 لاعب متزامن، لكنها بلغت ذروتها في الـ24 ساعة الماضية عند حوالي 480000 لاعب، على مدار اليوم، ارتفعت في المخططات فوق Apex Legends و PUBG: Battlegrounds وElden Ring، والتي تتصدر جميعها بانتظام مخططات مشغلات Steam.

وتأتي كل هذه المعلومات من SteamDB، وهو موقع تابع لجهة خارجية يتتبع بيانات Steam.

لماذا تعتبر لعبة الضغط على الموز جيدة جدًا؟ هناك بالتأكيد عامل جديد ينتشر عن طريق الكلام الشفهي ، بالإضافة إلى ذلك، كلما كان ذلك أفضل، كلما زاد عدد الأشخاص الذين يرغبون في العثور على الجاذبية لأنفسهم.

ومن المفيد أيضًا أن يكون مجانيًا، لذا من السهل جدًا التحقق منه ، ومع ذلك، فإن مفتاح نجاح Steam هو نظام المخزون الخاص به، و بين الحين والآخر، عندما تضغط على الموزة، ستحصل على موزة جديدة تضاف إلى مخزون Steam الخاص بك، والتي يمكنك بعد ذلك بيعها في Community Market، ومعظمها يذهب مقابل بضعة سنتات، ولكن في وقت كتابة هذه السطور، كان هناك موزة تباع بحوالي 780 دولارًا.

وليس من الواضح عدد الموز المتوفر، ولكن عند توجهك إلى السوق، سترى موزة الباندا، وموزة تمثل حصانًا، وموزة متعرجة، ووحيد القرن، وغيرها الكثير، ويوجد في اللعبة أيضًا زر متجر سينقلك إلى متجر Banana Item Store، حيث يمكنك شراء الموز مقابل 25 سنتًا لكل موز.

العديد منها متاح أيضًا لفترة محدودة فقط؛ في أوائل شهر يونيو، وصل عدد أعضاء Discord في اللعبة إلى 10000 عضو، لذلك تم إسقاط موزة احتفال 10K في اللعبة لمدة 24 ساعة.

لذا فإن بعضًا من عدد اللاعبين هذا هو أن الناس يدركون سبب لعب الجميع لعبة Banana، ولكن الكثير منهم هم الأشخاص الذين يرغبون في العثور على قطرات موز نادرة وبيعها على Steam مقابل أموال حقيقية.

وسينتقل هذا بعد ذلك إلى محافظ Steam الخاصة بهم ويمكن استخدامه لشراء الألعاب أو حتى المزيد من الموز.

لسوء الحظ، وفقًا لهيري، أحد المطورين، من المحتمل أن يكون العديد من اللاعبين روبوتات. قال هيري لـPolygon: "لسوء الحظ، نواجه حاليًا بعض المشكلات حول الروبوتات، نظرًا لأن اللعبة تستهلك بشكل أساسي 1٪ أو لا توجد موارد على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فإن الأشخاص يسيئون استخدام ما يصل إلى 1000 حساب بديل من أجل الحصول على قطرات نادرة أو على الأقل قطرات بكميات كبيرة". .

وفى كلتا الحالتين، يفهم المطورون الجاذبية. قال هيري: "أعتقد أن السبب وراء انتشار هذا الأمر في الغالب هو أنه خلل قانوني في الأموال اللانهائية، ويجني المستخدمون المال من لعبة مجانية بينما يبيعون عناصر افتراضية مجانية."