تكنولوجيا: موتورولا تحدد يوم 25 من يونيو لكشف النقاب عن سلسلة Moto Razr 50

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد موتورولا العلامة الفرعية لشركة لينوفو لكشف النقاب عن سلسلة هواتف Moto Razr 50 القابلة للطي في 25 من شهر يونيو الجاري.

بدأ العد التنازلي لإطلاق جيل جديد من هواتف Motorola Razr المميزة بتصميم صدفي قابل للطي للأسواق، حيث شاركت موتورولا على حسابها الرسمي في منصة X فيديو تشويقي تؤكد من خلاله موعد الحدث الرسمي المرتقب للشركة.

ويكشف الفيديو التشويقي القصير عن اثنان من الهواتف الصدفية القابلة للطي التي تظهر بتصميم جلدي “faux” بألوان البرتقالي والبنفسجي، ومن المتوقع أن يأتي الجيل الجديد بعدد 7 من الإختيارات في الألوان، والتي تنقسم بين هاتفي Razr 50 وRazr 50 Ultra.

ولقد إستعرضت التسريبات المصورة السابقة تصميم ومواصفات Moto Razr 50 Ultra الذي يأتي بحجم شاشة 6.9 إنش وجودة عرض FHD+، مع شاشة في الغطاء الخارجي بحجم 3.6 إنش، ومن المقرر أن يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 8s Gen 3.

كما تتضمن إعدادات الكاميرة الخلفية مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر tele بدقة 50 ميجا بيكسل لتكبير بصري حتى مرتين، ومن المتوقع أن يضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 4000 mAh.

من جانب أخر يأتي هاتف Moto Razr 50 بشاشة في الغطاء الخارجي بحجم 3.63 إنش، بينما تأتي الشاشة الرئيسية بحجم 6.9 إنش، وجودة عرض FHD+، كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 7300X.

ويضم الهاتف كاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل، ومن المتوقع أن يضم الهاتف بطارية بقدرة 4200 mAh.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن هاتف Moto Razr 50 يأتي بسعر يبدأ من 700 دولار، بينما ينطلق هاتف Razr 50 Ultra بسعر 1200 يورو.

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