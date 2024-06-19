تكنولوجيا: ‏Android 15 Beta 3 يضيف شاشة توقف جديدة لعناصر التحكم الرئيسية لجهاز Pixel Tablet

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يقدم تحديث Android 15 Beta 3 شاشة توقف جديدة تعرض عناصر التحكم الرئيسية عند الشحن. في حين أن هذا ظاهريًا لجهاز Pixel Tablet، فإنه يعمل إلى حد ما على الهواتف.

وبعد اختراق الإصدار التجريبي الأخير من Android 15، تكشف الإعدادات> العرض> شاشة التوقف عن شاشة توقف جديدة “عناصر التحكم الرئيسية” بجوار الساعة والألوان والصور على الهواتف.

تتطابق واجهة المستخدم تقريبًا مع واجهة مستخدم عناصر التحكم في الصفحة الرئيسية على شاشة القفل والإعدادات السريعة مع المفضلة (من تطبيق Google Home) المعروضة.

هناك إمكانية الوصول بنقرة واحدة إلى الأجهزة الذكية، بينما تظهر الساعة في الزاوية العلوية اليمنى.

وعلى جهاز Pixel Tablet، ينضم هذا إلى المعرض الفني، والساعة بأكمل الشاشة، وصور جوجل، والطقس، وضفدع الطقس. يظهر تلقائيًا عند وضعه على قاعدة شحن مكبر الصوت.

وعلى الهواتف، تظل خيارات “متى تبدأ” هي “أثناء الشحن” أو “أثناء الإرساء والشحن“. يمكنك استخدام FAB “معاينة” لإظهاره.

من غير الواضح ما إذا كان هذا سيتغير عند الإطلاق، أو ما إذا كان سيتكامل مع واجهة Pixel Stand UI المستقلة أو يحل محلها في النهاية في المستقبل.

المصدر