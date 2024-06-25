شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "سامسونج" تضيف 4 لغات أخرى إلى خدمة "جالاكسي إيه آي" هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم الثلاثاء، أنها ستضيف 4 لغات أخرى إلى خدمة المساعد الذكي القائم على الذكاء الاصطناعي "جالاكسي إيه آي" (Galaxy AI)" هذا العام.

وتدعم وظيفة الترجمة الفورية لخدمة "جالاكسي إيه آي" حاليا 16 لغة، بما في ذلك اللغات الكورية والعربية والصينية والإنجليزية والفرنسية واليابانية، وستتم إضافة اللغات السويدية والهولندية والرومانية والتركية إلى الخدمة في غضون هذا العام، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.

ومن أجل تحقيق هذه الغاية، يقوم نحو 20 مركزا للبحث والتطوير حول العالم بإجراء بحث وتطوير النماذج اللغوية.



وقام فريق مركز البحث والتطوير لدى سامسونج في الأردن بجمع بيانات التسجيل الصوتي من اللهجات العربية المختلفة، وتحويلها مباشرة إلى نص، حتى يمكن فهم اللهجات العربية والإجابة باللغة العربية الفصحى.

وقالت سامسونج للإلكترونيات، إنها تطلق نموذج لغة لخدمة "جالاكسي إيه آي" من خلال التقييم الكمي لخصائص اللغة وقواعدها، والتقييم النوعي للتحقق من معرفة الثقافة وفهمها.