تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف وان بلس Nord CE4 Lite بشاشة OLED وكاميرة بدقة 50 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت وان بلس النقاب عن هاتف Nord CE4 Lite الذي يأتي بشاشة OLED وكاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، مع سعة كبيرة للبطارية.

ينميز هاتف Nord CE4 Lite بشاشة OLED بحجم 6.67 إنش، ودقة عرض 1080 في 2400 بيكسل، وأبعاد (20:9)، ويأتي الهاتف بمعدل تحديث 120Hz، كما تدعم الشاشة سطوع بنسبة 1200 nits، ويصل السطوع المركزي إلى نسبة 2100 nits.

أيضاً يأتي هذا الإصدار بتقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، كما يدعم الهاتف بطارية بسعة 5500 mAh في النموذج الخاص بالسوق الهندي، بينما يأتي النموذج الخاص بالأسواق العالمية بقدرة بطارية 5110mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 80W، على أن تتم عملية الشحن عبر منفذ USB-C (USB 2.0).

ويأتي هذا الإصدار بتصميم أنحف وأخف من الإصدار السابق، حيث يتميز بسماكة 8.1مم، ووزن 191 جرام، كما يدعم معايير IP54 في مقاومة الماء والغبار.

كما يدعم Nord CE4 Lite التخزين الخارجي في بطاقة microSD، ويأتي بمدخل 3.5مم للسماعات، مع مكبرات صوتية بنظام ستريو بنظام فائق لإنتاج الصوتيات بنسبة 300%، ويدعم الهاتف الشحن اللاسلكي بقدرة 5W.

أيضاً يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 695، ويأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4X، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت في سعة UFS 2.2.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تدعم وان بلس الهاتف بمستشعر Sony LYT-600 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وحجم مستشعر 1/1.95 بميزة التثبيت البصري، ويأتي المستشعر الثاني بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير، ويدعم المستشعر الرئيسي التكبير حتى مرتين.

أيضاً يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، وتدعم الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بثلاثة إختيارات في الألوان تشمل اللون الفضي، والأزرق وأيضاً اللون البرتقالي، ويتوفر OnePlus Nord CE4 Lite بسعر يبدأ من 330 يورو في السوق الأوروبي.

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