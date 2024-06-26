تكنولوجيا: ابل لن تقدم منصة “Apple Intelligence” في الإتحاد الأوروبي في البداية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يشعر مستخدمي أبل في الاتحاد الأوروبي بخيبة أمل لأن العديد من الميزات الرئيسية التي تم الإعلان عنها في WWDC ستكون مفقودة من إصدارات iOS 18 وmacOS Sequoia القادمة هذا الخريف.

وقد ألقت شركة أبل باللوم على العقبات التنظيمية المتعلقة بقانون الأسواق الرقمية (DMA) في حجب ميزات مثل وiPhone Mirroring to Mac ومشاركة شاشة SharePlay.

تعد هذه ضربة كبيرة لمستخدمي الاتحاد الأوروبي نظرًا لأن هذه الميزات كانت من بين الترقيات الأكثر توقعًا التي تم الكشف عنها في مؤتمر المطورين.

على سبيل المثال، تُعد Apple Intelligence مبادرة الذكاء الاصطناعي الرائدة للشركة، والتي تعد بتجربة مستخدم أكثر تكاملاً عبر أجهزة أبل.

كان من شأن ميزة iPhone Mirroring أن تسمح بالوصول السلس عن بعد إلى أجهزة آيفون من أجهزة Mac، في حين تهدف تحسينات مشاركة شاشة SharePlay إلى تحسين وظائف التعاون.

تظل الأسباب المحددة وراء تسبب DMA في حدوث هذه المشكلات غير واضحة. وتدعي الشركة أنها قد تعرض “الخصوصية والأمن” للخطر، لكن التفاصيل لم يتم الكشف عنها بعد.

يمكن أن يمثل هذا الوضع تطورًا مهمًا لكل من شركة أبل وعملائها في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة لشركة أبل، فإن هذا يسلط الضوء على التحديات المحتملة التي تفرضها اللوائح الأكثر صرامة في الأسواق الرئيسية.

قد تحتاج الشركة إلى تكييف استراتيجيات التطوير الخاصة بها للامتثال للقواعد الإقليمية مع الحفاظ على تجربة مستخدم متسقة على مستوى العالم.

بالنسبة لعملاء الاتحاد الأوروبي، فإن هذا يثير مخاوف بشأن تكافؤ الميزات والوصول إلى أحدث الابتكارات. قد يؤدي الافتقار إلى هذه الميزات إلى تركهم في وضع غير مؤات مقارنة بالمستخدمين في المناطق الأخرى.

يبقى أن نرى ما إذا كانت شركة أبل ستجد حلاً لإرضاء المنظمين وتقديم هذه الميزات في الاتحاد الأوروبي. ومن المرجح أن تتم مراقبة هذا الوضع عن كثب من قبل كل من شركة أبل وعملائها في الأشهر المقبلة.

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