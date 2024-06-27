تكنولوجيا: جوجل تخطط للكشف عن سلسلة Pixel 9 في موعد أقرب من المتوقع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقام عادةً فعاليات جوجل السنوية “Made by Google” في الفترة من أكتوبر إلى نوفمبر. وهذه المرة، فاجأت جوجل الجميع وأعلنت أن الحدث التالي سيعقد في كاليفورنيا في شهر أغسطس.

من المتوقع أن يتم إطلاق سلسلة Pixel 9 و Pixel Watch 3 XL وإصدار Android 15 الجديد في هذا الحدث الكبير.

وبينما كان من المتوقع أن تعقد جوجل حدثها الجديد بين شهري أكتوبر ونوفمبر، إلا أن الإعلان الرسمي الأخير فاجأ الجميع. تم الإعلان عن عقد حدث “Made by Google” في 13 أغسطس.

فاجأ هذا العديد من المستخدمين وقامت جوجل بنقل جميع الخطط مسبقًا. لا نعرف سبب قيام جوجل بذلك، ربما تكون منتجاتها الجديدة جاهزة للإصدار رسميًا. لهذا السبب ربما يقومون بالحدث الجديد في وقت سابق.

وفي حدث Made by Google، ستعلن جوجل عن سلسلة Pixel 9، و Pixel Watch 3 XL، وإصدار Android 15 الجديد.

تتكون سلسلة Pixel 9 من 4 طرازات مختلفة: Pixel 9 و Pixel 9 Pro و Pixel 9 Pro XL و Pixel 9 Pro Fold. وأثناء الإعلان عن سلسلة Pixel 9 الجديدة، تخطط جوجل أيضًا لتقديم ساعة Pixel Watch 3 XL.

كما ان أحد أسباب الاهتمام بهذا الحدث هو Android 15. مع الإعلان عن Android 15، سيبدأ طرح تحديثات Android 15 المستقرة تدريجيًا على الأجهزة. من المتوقع أن يوفر نظام أندرويد الجديد للمستخدمين تجربة أفضل.

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