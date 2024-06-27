تكنولوجيا: الإعلان عن هاتف Moto S50 Neo مع معالج SD 6s Gen 3 وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة موتورولا عن سلسلة Razr 50 في حدث كبير أقيم في الصين وحصلنا أيضًا على جهاز جديد من سلسلة S وهو Moto S50 Neo.

يتميز هذا الجهاز بمعالج Snapdragon 6s Gen 3 وشاشة pOLED منحنية مقاس 6.7 بوصة (FHD + 120 هرتز) وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن بقوة 30 واط.

تقدم موتورولا هاتف S50 Neo بثلاثة ألوان؛ الرمادي والاصفر والبنفسجي، والتي تم تطويرها بالشراكة مع Pantone. ويتميز الهاتف بظهر مصنوع من نسيج نانوي يشبه النسيج ويتميز بطبقة نهائية صديقة للبشرة ومقاومة للاهتراء لإضفاء لمسة من الأناقة.

يحتوي الجزء الخلفي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تستخدم مستشعر Sony IMX882 بفتحة f/1.79 و 4 إلى 1 بكسل. هذا وبالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل تغطي مجال رؤية يبلغ 118 درجة بينما تحتوي فتحة الثقب في الجهة الامامية على كاميرا بدقة 32 ميجابكسل.

تم تجهيز S50 Neo بمعالج Snapdragon 6s Gen 3 مقترن بذاكرة عشوائية (RAM) تبلغ سعتها 8/12 جيجابايت ومساحة تخزين 256/512 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر فتحة بطاقة microSD. ويتم تغطية جانب البرنامج بواسطة نظام Android 14.

يبدأ سعر Motorola S50 Neo من 1399 يوان صيني (192 دولارًا) مع إصدار 8/256 جيجابايت. في حين ان إصدار 12/256 جيجابايت يأتي مقابل 1599 يوان صيني (220 دولارًا)، ويصل سعر إصدار 12/512 جيجابايت إلى 1899 يوان صيني (261 دولارًا).

سوف تبدأ المبيعات المفتوحة في الصين يوم الجمعة 28 يونيو. ومن المتوقع أيضًا أن يتم الإعلان عن الجهاز عالميًا باسم Moto G85.

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