تكنولوجيا: طرح الاصدار التجريبي الثاني من iOS 18 وiPadOS 18 بميزة دعم متاجر التطبيقات البديلة في الإتحاد الأوروبي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت شركة أبل الإصدارات التجريبية الأولى من iOS 18 وiPadOS 18 في وقت سابق من هذا الشهر خلال مؤتمر المطورين العالمي (WWDC)، واليوم تطلق الشركة الإصدار التجريبي الثاني لكليهما.

من الجدير بالذكر أن هذه ليست إصدارات تجريبية عامة؛ فهي تركز على المطورين، وبالتالي لا يمكن تثبيتها إلا بواسطة المطورين. ستصل النسخ التجريبية العامة الشهر المقبل.

يوفر iPadOS 18 beta 2 الدعم لمتاجر التطبيقات البديلة في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب خيارات الدفع البديلة في متجر تطبيقات أبل، وشاشة اختيار متصفح الويب الافتراضية، وقدرة المتصفحات على استخدام محركات أخرى غير Safari.

يأتي كل هذا نتيجة قيام المفوضية الأوروبية بتعيين iPadOS على أنه “منصة “gatekeeper”، مما يجعل تقديم هذه الميزات إلزاميًا بموجب قانون الأسواق الرقمية التابع للاتحاد الأوروبي.

تمت إضافة كل هذه الامتيازات لأول مرة بواسطة أبل إلى iOS 17.4 في شهر مارس، وهي الآن قادمة إلى iPadOS أيضًا.

في هذه الأثناء، يوفر الإصدار التجريبي الثاني من iOS 18 الدعم لنسخ آيفون على الإصدار التجريبي الثاني من نظام macOS Sequoia. ويتيح لك ذلك التحكم الكامل في آيفون باستخدام جهاز Mac، مع بقاء الهاتف مغلقًا طوال الوقت.

تم الإعلان عن هذه الميزة في مؤتمر WWDC. هناك أيضًا تبديل جديد لبروتوكول RCS الذي تدعمه أبل أخيرًا في iOS 18. وسيظهر هذا إذا كان مشغل شبكة الجوال الخاص بك يدعم RCS.

المصدر