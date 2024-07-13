تكنولوجيا: هاتف Honor Magic V3 ينطلق بتصميم أخف ومعالج SD 8 Gen 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Honor مؤخراً النقاب عن هاتفها القابل للطي Honor Magic V3 الذي ينافس على الريادة من جديد بتصميم أخف وأنحف من إصدار الشركة السابق.

كانت Honor قد قدمت هاتف Magic V2 للأسواق بأنحف وأخف تصميم في الهواتف القابلة للطي، واليوم تتفوق الشركة على نفسها في إصدارها الجديد Magic V3.

ويتميز هاتف Magic V3 بسماكة 9.2مم عند طي الهاتف، وسُمك 4.35مم عند فتح الشاشة الرئيسية، ولتصميم فائق النحافة قامت الشركة بتطوير تصميم جديد لمفصل الشاشة الذي يتميز بسمك 2.84مم، ويدعم الطي حتى 500000 مرة.

كما تقدم Honor هذا الإصدار بتصميم خفيف بوزن 226 جرام فقط، أي أقل 13 جرام مقارنة بالإصدار السابق، أيضاً يعد هذا الإصدار الأول بمعايير IPX8 لمقاومة الماء.

ويضم Magic V3 شاشة LTPO بحجم 6.43 إنش في الغطاء الخارجي، والتي تدعم جودة عرض FHD+، ومعدل تحديث متغير من 1-120Hz، كما تتميز الشاشة بأبعاد 20:9، وتأتي بنسبة سطوع 2500 nits، وتدعم الإدخال بقلم stylus.

وتأتي الشاشة الداخلية في الهاتف LTPO OLED بحجم 7.92 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم معدل تحديث متغير من 1-120Hz، وسطوع بنسبة 1800 nits.

أيضاً تدعم Honor الهاتف بمستشعر للبصمة فائق النحافة في الإطار الجانبي للهاتف من Goodix والذي يدعم إستشعار سريع للبصمة.

كما يأتي هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3 وذاكرة عشوائية 16جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X، وسعة تخزين 1 تيرابايت في سعة UFS 4.0، كما تدعم الشركة الهاتف بنظام تبريد (VC) مع غرف حرارية بحجم أكبر من الإصدار السابق.

ويأتي هاتف Magic V3 بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية التي تتضمن مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.6 وميزة التثبيت البصري، ومستشعر periscope بدقة 50 ميجا بيكسل لتكبير بصري حتى 3.5 مرة وفتحة عدسات f/3.0، ويأتي المستشعر الثالث بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 40 ميجا بيكسل وفتحة عدسات (f/2.2).

كما تضم شاشة الغطاء كاميرة سيلفي بدقة 20 ميجا بيكسل والتي تدعم نمط Harcourt portrait في تحديث لاحق للبرمجيات.

ويأتي الهاتف بواجهة MagicOS 8.0.1 ونظام تشغيل Android 14، مع مميزات الذكاء الإصطناعي، كما يدعم الهاتف اثنان من شرائح SIM، ويضم Magic V3 بطارية بقدرة 5150 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66W، واللاسلكي بقدرة 50W.

أيضاً يتوفر الهاتف بنموذج رئيسي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 1240 دولار.

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