شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن إعادة تصميم Mac mini.. المواصفات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

تستعد شركة أبل لإعادة تصميم جهاز ماك ميني بشكل كبير في وقت لاحق من هذا العام، وتعمل أبل على أول إعادة تصميم رئيسية لجهاز ماك ميني Mac mini منذ عام 2010، حيث إنه سيكون "أصغر بكثير من سابقه" مع عامل شكل جديد مشابه لجهاز Apple TV، كما يوضح التقرير.

وفقا لما ذكره موقع "9to5mac"، سيتوفر ماك ميني الجديد في تكوينين، أحدهما بشريحة M4 والآخر بشريحة M4 Pro.

وبحسب ما ورد اختبرت أبل نماذج بها "ثلاثة منافذ USB-C على الأقل في الخلف" إلى جانب كابل الطاقة ومنفذ HDMI.

كما يمكن تكوين إصدار M4 Pro من ماك ميني بمزيد من ذاكرة الوصول العشوائي والرسومات الأكثر قوة.

يوضح التقرير أنه في حين أن البصمة الإجمالية لجهاز ماك ميني الجديد ستكون أصغر، إلا أنها قد تكون أطول من الطراز الحالي، الذي يبلغ ارتفاعه 1.4 بوصة.

فيما يلي الأبعاد الحالية لجهاز Apple TV 4K:

• الارتفاع: 1.2 بوصة (31 ملم)

• العرض: 3.66 بوصة (93 ملم)

• العمق: 3.66 بوصة (93 ملم)

وأبعاد جهاز Mac mini الحالية:

• الارتفاع: 1.41 بوصة (3.58 سم)

• العرض: 7.75 بوصة (19.70 سم)

• العمق: 7.75 بوصة (19.70 سم)

يقول الأشخاص المشاركون في تطوير جهاز Mac mini الجديد إنه في الأساس جهاز iPad Pro في صندوق صغير، وهو نهج يستفيد من متطلبات الطاقة المنخفضة للسيليكون الداخلي للشركة.

يتوفر Mac mini حاليًا في تكوينات M2 وM2 Pro وتم تحديثه آخر مرة في بداية عام 2022.

ويؤكد تقرير اليوم أيضًا أنه من المتوقع أن تقوم أبل بترقية مجموعة Mac بالكامل بشرائح M4 خلال العام المقبل.

سيبدأ التحول في وقت لاحق من هذا العام مع Mac mini وiMac وMacBook Pro، أما في عام 2025، من المتوقع أن يتحول Mac Pro وMac Studio وMacBook Air إلى M4.