شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على موعد إطلاق لعبة Vampire Survivors على PS4 و PS5 والان مع تفاصيل الخبر

تشق لعبة Vampire Survivors طريقها إلى PlayStation هذا الصيف كما وعد المطور Poncle، وهناك تاريخ إصدار محدد، وسيأتى اختيار العديد من الأشخاص لأفضل لعبة لعام 2022 إلى PS4 وPS5 فى 29 أغسطس، حيث ستكون جميع التوسعات المدفوعة متاحة فى يوم الإطلاق أيضًا.

كانت PlayStation هى آخر منصة رئيسية متبقية للعبة المنتصرة الخالية من مصاصى الدماء، بعد خروجها من الوصول المبكر على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Mac فى أكتوبر 2022، ووصلت إلى Xbox فى الشهر التالى ثم على الهاتف المحمول فى ديسمبر (وصلت نسخة خالية من الإعلانات إلى Apple Arcade فى وقت سابق من هذا الشهر). وانخفض منفذ Switch قبل عام، والمكان الوحيد المتبقى حقًا للذهاب إليه الآن هو الواقع الافتراضي.

بالنسبة للمبتدئين، تتمتع كل شخصية فى Vampire Survivors بميزة بداية فريدة وسلاح يطلق النار تلقائيًا، كل ما عليك فعله هو التحكم فى حركة شخصيتك واتخاذ خيارات دقيقة بشأن إضافات الأسلحة والامتيازات والترقيات عندما ترتقى إلى المستوى الأعلى أثناء صد الآلاف من الوحوش.

ويستمر الجرى عادة لمدة تصل إلى 30 دقيقة، إذا كنت تستطيع البقاء على قيد الحياة طوال هذه المدة.