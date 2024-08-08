تكنولوجيا: تسريبات تستعرض مواصفات ساعة Google Pixel Watch 3 الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعود التسريبات لتسليط الأضواء على إصدار جوجل القادم من الساعات الذكية Google Pixel Watch 3، حيث إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات الساعة الذكية من جديد.

شغلت Pixel Watch 3 العديد من التسريبات في الفترة الأخيرة، ولقد أشارت التسريبات إلى أن جوجل تدعم هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon Wear 5100، مع رقاقة Cortex M33.

أيضاً تأتي الساعة الذكية بذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت رام في سعة eMMC.

ومن المقرر أن تقدم جوجل ساعتها الذكية بحجم 41مم بسعة بطارية أعلى مقارنة بإصدار الشركة السابق بمقدار 1 mAh فقط، حيث تنتقل سعة البطارية من 306 mAh إلى 307 mAh.

من جانب أخر تأتي ساعة Pixel Watch 3 المميزة بحجم 45مم بقدرة بطارية 420 mAh، كما تدعم شاشة الساعة الذكية معدل تحديث 60 Hz، على أن تدعم معدل تحديث متغير يبدأ من 1 Hz.

كما تصل شاشة الساعة الذكية في أعلى سطوع إلى نسبة 2000 nit، على أن تدعم Pixel Watch 3 سطوع يبدأ من 1 nit في نموذجي الساعة الذكية.

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