علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تسريبات تستعرض مواصفات ساعة Google Pixel Watch 3 الذكية

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعود التسريبات لتسليط الأضواء على إصدار جوجل القادم من الساعات الذكية Google Pixel Watch 3، حيث إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات الساعة الذكية من جديد.

شغلت Pixel Watch 3 العديد من التسريبات في الفترة الأخيرة، ولقد أشارت التسريبات إلى أن جوجل تدعم هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon Wear 5100، مع رقاقة Cortex M33.

أيضاً تأتي الساعة الذكية بذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت رام في سعة  eMMC.

ومن المقرر أن تقدم جوجل ساعتها الذكية بحجم 41مم بسعة بطارية أعلى مقارنة بإصدار الشركة السابق بمقدار 1 mAh فقط، حيث تنتقل سعة البطارية من 306 mAh إلى 307 mAh.

من جانب أخر تأتي ساعة Pixel Watch 3 المميزة بحجم 45مم بقدرة بطارية 420 mAh، كما تدعم شاشة الساعة الذكية معدل تحديث 60 Hz، على أن تدعم معدل تحديث متغير يبدأ من 1 Hz.

كما تصل شاشة الساعة الذكية في أعلى سطوع إلى نسبة 2000 nit، على أن تدعم Pixel Watch 3 سطوع يبدأ من 1 nit في نموذجي الساعة الذكية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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