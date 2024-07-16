تكنولوجيا: إصدار قفل الباب الذكي Xiaomi 2 مع ميزة التعرف على الوجه بسعر 1899 يوان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة شاومي رسميًا إصدار Smart Door Lock 2 Face Recognition Edition، وهو متاح للشراء بدءًا من اليوم الساعة 10:00 مقابل 1899 يوان.

يتميز قفل الباب بالتعرف على الوجه الخفيف المنظم ثلاثي الأبعاد، وهو قادر على اكتشاف الوجوه ضمن نطاق ارتفاع يتراوح من 1.2 إلى 2 متر على مسافة من 0.4 إلى 0.8 متر.

كما يدعم الجهاز طرق فتح متعددة ويوفر أمانًا محسنًا باستخدام تقنية مكافحة التزييف ثلاثية الأبعاد.

يأتي القفل مزود بشريحة AI ثنائية النواة، يعمل القفل على تحسين الأداء بمرور الوقت. كما توفر الكاميرا المدمجة بدقة 2.3 ميجابكسل مع زاوية عرض واسعة 160 درجة اكتشافًا بشريًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي وثلاثة أيام من التخزين السحابي.

يمكن ربط القفل بأجهزة منزلية ذكية أخرى للقيام بالوظائف الآلية. ويضمن هيكل القفل الأوتوماتيكي لتقليل الضوضاء التشغيل المريح والهادئ.

يستخدم القفل أسطوانة قفل مباشرة على مستوى C للمزيد من الأمان. ويمكن للمستخدمين الاتصال بالقفل عن بعد عبر WiFi أو Bluetooth وتلقي الإشعارات من خلال تطبيق Mijia.

يأتي الجهاز ببطارية ليثيوم بسعة 5000 مللي أمبير مع نظام بطارية جافة احتياطية، ويوفر القفل مصدر طاقة موثوقًا.

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