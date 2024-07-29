«الأرصاد» تحذر من طقس شديد الحرارة وارتفاع معدلات الرطوبة

الشارقة - اميمة ياسر - قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن محافظات الجمهورية تتعرض، اليوم الإثنين، لطقس شديد الحرارة مشمس رطب نهارا على أغلب الانحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة مشمس على جنوب سيناء والصعيد، أما عن حالة الطقس ليلا فهو معتدل على شمال البلاد ومائل للحرارة على جنوبها.

وحذرت الأرصاد الجوية، من ارتفاع في معدلات الرطوبة لتتراواح بين 75% إلي 80%، وتزيد من الشعور بحرارة الطقس بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات.

وأشارت الأرصاد، في بيانها إلى نشاط للرياح معتدل على كافة الأنحاء الأخرى على فترات متباعدة من اليوم، بالإضافة إلى شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.



حركة الملاحة البحرية

حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة، فيما يتراوح ارتفاع الأمواج من متر : 1,5 متر.. السطحية شمالية شرقية.



درجات الحرارة الإثنين

القاهرة العظمى 36 الصغرى 26

العاصمة الإدارية العظمى 37 الصغرى 25

الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24

العلمين الجديدة العظمى 32 والصغرى 24

مطروح العظمى 31 الصغرى 25

شرم الشيخ العظمى 39 ، الصغرى 29

الغردقة العظمى 40، الصغرى 30

أسيوط العظمى 40، الصغرى 25

سوهاج العظمى 40 الصغرى 26

قنا العظمى 42 الصغرى 27

الأقصر العظمى 42 الصغرى 28

أسوان العظمى 43 الصغرى 29



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على باقي أنحاء البلاد: