سعر الريال السعودي اليوم الخميس 16 مايو 2024

الرياض - أميرة القحطاني - استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل البنوك وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر إلى 12.63 جنيه للشراء و 12.66 جنيه للبيع. أسعار الريال السعودي جاءت اليوم كالتالي: جاءت اليوم كالتالي: سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري: وصل سعر الريال السعودي في البنك المركزي اليوم إلى 12.51 جنيه للشراء و 12.47 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصري: وصل سعر الريال السعودي فيه اليوم إلى 12.62 جنيه للشراء و 12.65 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: وصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم إلى 12.63 جنيه للشراء و 12.68 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك البركة: بلغ سعر الريال السعودي في بنك البركة اليوم نحو 12.41 جنيه للشرلء و 12.50 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: وصل سعر الريال السعودي فيه اليوم إلى 12.59 جنيه للشراء و 12.67 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس. بلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم نحو 12.53 جنيه للشراء و 12.61 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في السوق السوداء تم تسجيل سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم إلى 12.59 جنيه للشراء و 12.44 جنيه للبيع.

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