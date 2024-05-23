صدرت pdf نتائج السادس الابتدائي 2024 في بغداد – اربيل – البصرة – اربيل – ديالي – دهوك – كركوك – كربلاء – بابل

الرياض - أميرة القحطاني - نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024 صدرت رسمياً ويمكن الآن الاستعلام المباشر عنها عبر موقع نتائج التربية العراقية الرسمي، بعد أن انتهت لجان التقدير والتصحيح في كافة المحافظات العراقية بغداد – اربيل – البصرة – اربيل – ديالي – دهوك – كركوك – كربلاء – بابل وغيرها من الأعمال المُسندة إليهم منذ ساعات، وعبر الخليج 365 في السطور التالية سوف نتعرف على رابط جوجل درايف نتائج السادس.

استعلام نتائج السادس الابتدائي

يمكن لأعزائي الطلاب كشف نتائج سادس ابتدائي عبر موقع وزارة التربية العراقية، حيث أعلنت وزارة التربية العراقية عن صدور النتائج الامتحانية 2024 منذ أيام في محافظات الكرخ الاولى والثانية والرصافة الاولى والثانية ونينوى والديوانية وصلاح الدين، ومنذ ساعات تم إعلان نتائج السادس تمهيدي في المحافظات العراقية جميعًا، وفي بيان أصدره المكتب الإعلامي التابع لوزارة التربية العراقية أن وزير التربية الدكتور إبراهيم الجبوري، عقد اجتماعاً موسعاً وشكر جميع الوزارات على تعاونهم مع وزارة التربية من أجل أن تمر العملية الامتحانية بنجاح، مؤكداً على ضرورة اتباع التعلميات من قبل الطلاب والمراقبين.

رابط نتائج سادس ابتدائي 2024 العراق

التوجه إلى موقع وزارة التربية العراقية.

اختيار المحافظة التابع لها الطالب.

إدخال الرقم الامتحاني.

الضغط على زر عرض النتائج الامتحانية.

نتائج السادس وزارة التربية العراقية

وزارة التربية العراقية نتائج السادس pdf

امتحانات التمهيدي للصف السادس الابتدائي والتي استمرت أسبوعا كاملاً، حيث عقدت في كافة اللجان الامتحانية الموزعة على المحافظات، بعدد 457 لجنة امتحانية، وقد وكشفت وزارة التربية، أن الاختبارات سارت بشكل جيد دون معوقات، وأعرب وكيل الوزارة عن شكره لكافة الجهود المبذولة لكي تمر امتحانات الطلاب والطالبات بسلام تام، كما لم ترد أي صعوبة حول صعوبة الامتحانات حيث أشار الطلاب أن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط ولا يوجد بها أي صعوبة في الأسئلة حيث أنها لم تُخرج من المقرر الوزاري سواء في مادة الرياضيات أو اللغة الأجنبية الثانية والتي تعتبران من أصعب المواد من منظور الطالب.