الامارات | «طرق دبي» تُطلِقُ خطاً جديداً للحافلات 9 فبراير الجاري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُطلِقُ هيئة الطرق والمواصلات في دبي خطاً جديداً للحافلات، يحمل الرقم (W20)، ويعمل في عطلة نهاية الأسبوع، أي من يوم الجمعة إلى يوم الأحد فقط، وتحديداً بين الساعة الخامسة مساء والساعة الـ11 مساء، بزمن تقاطر كل 30 دقيقة. وينطلق الخط من محطة مترو الاستاد إلى شاطئ الممزر، ليسهم في إسعاد رواد الحافلات من مرتادي شاطئ الممزر.

وتعتزم الهيئة تطوير عدد من خطوط الحافلات العامة من خلال إجراء تعديلات، بهدف تحسين التنقّل اليومي للركاب ليصلوا إلى وجهاتهم المختلفة في الإمارة بشكل أكثر سلاسة وراحة. وتسهم هذه التعديلات في تسهيل تنقّل مستخدمي الحافلات من خلال إجراءات عدة عبر تقليل زمن الرحلات. كما يشمل التطوير إعادة تسمية خطوط عدة على النحو الآتي: ستعاد تسمية خط رقم (11B) إلى خط (11) لتحسين خدمة المستخدم، وتسهيل راحة مستخدمي الحافلات. وستعاد تسمية الخطين رقم (16A) و(16B) إلى الخطين رقم (16) و(25) بحيث يصبح الخط الذي يبدأ من محطة حافلات الراشدية إلى العوير (خط 16)، والخط الذي يبدأ من محطة حافلات سوق الذهب إلى الراشدية يصبح (خط 25). كما ستُجرى تعديلات على بعض مسارات الخطوط، والهدف منها تحسين التنقل اليومي للركاب، وهي: (خط F62) سيجري تمديد مساره إلى دبي فستيفال سيتي ومنطقة القرهود، و(خط C04) سيجري تمديد مساره إلى مكتبة محمد بن راشد، وسينطلق (خط 103) و(خط 106) من المحطات الرئيسة بشكل مباشر إلى القرية العالمية من دون توقف، و(خط E303) سيجري تحويل مساره عن طريق شارع الاتحاد إلى الشارقة، كما سيجري إلغاء الخطوط (16A و16B و64A).

وستجري مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات تحسينات على زمن أوقات رحلات (13) خطاً للحافلات، وهي: (5، 7، 62، 81، 110، C04 ،C09 ،E306 ،E307A ،F12 ،F15 ،F26 ،SH1) بهدف ضمان وصول الركاب إلى وجهاتهم بشكل أسرع. وتؤكد الهيئة حرصها على توسيع شبكة الحافلات العامة، وتحسين تكاملها مع وسائل النقل الجماعي الأخرى، كالمترو والترام والنقل البحري، وأن يجعل تطوير الربط بين مختلف هذه الوسائل منها الخيار الأفضل للتنقل في الإمارة.